На подростковой вечеринке в Иркутской области убиты четыре человека. Нападавший погиб в пожаре

Как сообщил Следственный комитет России (СКР), группа несовершеннолетних собралась в частном доме в СНТ «Горный Байкал». «В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом», - говорится в сообщении СКР.

В результате нападения четверо подростков погибли на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение.

Нападавший, по данным следователей, затем поджег дом и погиб в результате пожара.

По данным телеграм-канала Baza, один из подростков, получивший ранение в шею, сейчас находится в брльнице в тяжелом состоянии.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, подростки собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что школьники были «объединены пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс», пишет ТАСС.

По данным «Московского комсомольца», всего на вечеринке было 14 несовершеннолетних. Пятеро из них, как пишет газета, ушли ночевать домой, а другие остались.

Конфликт между школьниками, по информации газеты, возник из-за того, что ночью один из подростков (которому было 17 лет) стал домогаться до 14-летней девочки: она начала сопротивляться, и за нее вступились остальные.

«Как я поняла, парень начал домогаться одной из присутствовавших на вечеринке. Она начала будить всех, чтобы ей помогли. Домогавшегося пытались успокоить. Одна из школьниц первой вступилась за нее. Он ее первую, видимо, и убил», - рассказала изданию одна из знакомых предполагаемого нападавшего.

«Вероятно, парень находился в невменяемом состоянии, раз так взбесился. После того, как он стал приставать к одной из девочек, вторая, которая постарше, защищала ее. Он пришел в бешенство. Порезал ее. Потом остальных», - рассказал другой собеседник газеты.

По его словам, одна из девочек смогла убежать, а один из мальчиков, спасаясь, выпрыгнул в окно.

Телеграм-канал Baza пишет, что девочка, которой удалось убежать, притворилась мертвой после того, как нападавший ударил ее ножом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство более двух человек.