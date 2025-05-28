Коалиция хочет привлечь миллионы в культуру и спорт за счет иностранных онлайн-казино

В рамках достигнутой договоренности планируется снизить налог на дистанционные азартные игры с текущих 6% до 4% к 2028 году, передает в среду, 28 мая, «Актуальная камера».

Коалиция считает, что этот шаг позволит увеличить налоговые поступления с 22 миллионов евро до 50-60 миллионов евро ежегодно.