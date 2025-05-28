Коалиция хочет привлечь миллионы в культуру и спорт за счет иностранных онлайн-казино

Входящие в коалицию Партия реформ и Eesti 200 и намерены увеличить финансирование культуры и спорта, открыв эстонский рынок для иностранных интернет-казино и букмекерских контор, пишет Rus.ERR.
В рамках достигнутой договоренности планируется снизить налог на дистанционные азартные игры с текущих 6% до 4% к 2028 году, передает в среду, 28 мая, «Актуальная камера».
Коалиция считает, что этот шаг позволит увеличить налоговые поступления с 22 миллионов евро до 50-60 миллионов евро ежегодно.
По словам политиков и представителей отрасли, за последние годы объемы частной поддержки культуры и спорта значительно сократились, и новая схема могла бы восполнить этот пробел.