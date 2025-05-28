Гражданин России, устроивший взрыв танкера США с топливом для военных, снова предстанет перед судом: теперь с переводчиком

Суд Лондона подтвердил Rus.Postimees, что в пятницу петербуржец Владимир Мотин снова попробует ответить на вопросы судьи. В прошлый раз СМИ сообщали, что предполагаемый виновник столкновения двух крупных судов у побережья Великобритании, приведшему к гибели моряка и уничтожению контейнеровоза, не смог понять судью. Рассказываем подробности того, что произошло в Северном море два с половиной месяца назад и показываем кадры катастрофы.