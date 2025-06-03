ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН И такое бывает: ферма в центре Таллинна в поисках эстонских деликатесов

Это, собственно, и не ферма никакая, просто ресторан называется Farm. Понятное дело, название дано в расчете на туристов, которым Farm легче понять, чем Talu. Я давненько туда не заглядывала, а зря: ресторан-то с непростой судьбой. Когда-то там подавали, если память не изменяет, таллиннскую кильку в виде мороженого на палочке. Несмотря на череду владельцев и шефов, название не изменилось. А значит, и концепция современной эстонской кухни в неприкосновенности?
Что такое современная эстонская кухня? Часто добавка слова «современная» не привносит в национальную кухню ничего особенно выдающегося. В Таллинне есть и грузинские, и итальянские рестораны, лучшими блюдами в которых являются как раз не экспериментальные, а традиционные. А вот за то, каким стал ресторан Farm сегодня, ответит его новый шеф. Но об этом, как всегда, в конце.