Представитель Circle K: если Трамп считает Путина безумным, это может повлечь новые санкции против российской нефти

По словам Индрека Сасси, руководителя отдела ценообразования на моторное топливо компании Circle K, изменение мнения президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина может повлиять на цены на топливо.
«Сохраняющаяся неопределенность относительно непредсказуемой торговой политики США и потенциального увеличения добычи ОПЕК+ сохраняет нейтральный прогноз цен на топливо. ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в конце недели, однако поставки уже сокращаются из-за запрета США на экспорт сырой нефти из Венесуэлы. Если Трамп решит, что Путин все еще сумасшедший, это может означать дополнительные санкции на поставки российской нефти», - отметил Сасси.