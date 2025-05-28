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Представитель Circle K: если Трамп так и считает Путина безумным, это может влечь новые санкции против российской нефти

Перевод: Павел Соболев
Индрек Сасси.

По словам Индрека Сасси, руководителя отдела ценообразования на моторное топливо компании Circle K, изменение мнения президента США Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина может повлиять на цены на топливо.

«Сохраняющаяся неопределенность относительно непредсказуемой торговой политики США и потенциального увеличения добычи ОПЕК+ сохраняет нейтральный прогноз цен на топливо. ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в конце недели, однако поставки уже сокращаются из-за запрета США на экспорт сырой нефти из Венесуэлы. Если Трамп решит, что Путин все еще сумасшедший, это может означать дополнительные санкции на поставки российской нефти», - отметил Сасси.

По его словам, внимание участников рынка в ближайшее время будет приковано к встрече ОПЕК+ 1 июня, на которой будет обсуждаться возможное увеличение объемов добычи с июля. «Этот рост поставок может ослабить некоторые опасения на мировом рынке нефти и компенсировать недавний запрет США на экспорт сырой нефти Chevron из Венесуэлы, - сказал Сасси. - Поэтому увеличение добычи ОПЕК+, вероятно, не приведет к немедленному снижению цен».

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