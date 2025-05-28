WSJ: Владимир Путин полностью настроил экономику России на войну

Одной из главных причин, по которой Владимир Путин пока не готов согласиться на мирные инициативы Дональда Трампа, является успех России на фронте. Некоторые соседи России опасаются, что благодаря эффективности военной машины, поддерживающей экономику в постоянном напряжении, он может вообще никогда не согласиться на мир.
Уже на ранней стадии войны Путин начал готовить Россию к затяжному конфликту. Он перестроил экономику на массовое производство танков и гаубиц, одновременно предлагая щедрые бонусы для формирования огромной армии. В определенный момент на службу в армию поступало свыше тысячи новобранцев в день.