WSJ: Владимир Путин полностью настроил экономику России на войну

Уже на ранней стадии войны Путин начал готовить Россию к затяжному конфликту. Он перестроил экономику на массовое производство танков и гаубиц, одновременно предлагая щедрые бонусы для формирования огромной армии. В определенный момент на службу в армию поступало свыше тысячи новобранцев в день.

Благодаря этим усилиям Москва смогла преодолеть последствия первоначальных неудач после провала стремительного захвата Киева три года назад. Теперь та же военная машина вновь помогает российским войскам наступать на запад, захватив за последний месяц почти 300 квадратных километров. Имея инициативу в своих руках, Путин не спешит к мирным переговорам и отказывается от прямого диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским.