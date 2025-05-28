Жительницу Сааремаа торжественно поздравили со 103-летием

Пожилая женщина, жительница деревни Койкла, всегда любила петь. В день ее рождения для этого был особый повод: помимо специалиста по социальной работе волостной управы, поздравить Алийде пришли ее дети, внуки и правнуки, другие родственники и хорошие знакомые. Те, кто не смог приехать лично, прислали цветы, открытку или позвонили.