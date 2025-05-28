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Жительницу Сааремаа торжественно поздравили со 103-летием

Перевод: Павел Соболев
Алийде Саар (в центре) в компании дочерей: Лайне Рандметс (слева) и Лийви Пятс (справа).

Когда утром волостной социальный работник Маарика Вайно пришла поздравить почтенную Алийде Саар со 103-летием, именинница еще спала. Алийде проснулась поздже и, как обычно для нее, начала свой день с песни.

Пожилая женщина, жительница деревни Койкла, всегда любила петь. В день ее рождения для этого был особый повод: помимо специалиста по социальной работе волостной управы, поздравить Алийде пришли ее дети, внуки и правнуки, другие родственники и хорошие знакомые. Те, кто не смог приехать лично, прислали цветы, открытку или позвонили.

По словам внучки, Ангелы Рандметс, сейчас бабушка Алийде физически слабее, чем в свой 102-й день рождения, но ее дух по-прежнему силен и крепок.

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