ИНТЕРВЬЮ Глава полиции: запрет на камеры распознавания номеров осложнил поимку преступников

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев рассказал Postimees, что приостановка использования системы распознавания автомобильных номеров уже за две недели создала проблемы при задержании преступников.
Например, теперь невозможно проследить весь маршрут перевозки одной из задержанных партий наркотиков.
- В прессе камеры распознавания номеров нередко представляют как якобы какой-то секретный механизм слежки, созданный полицией без ведома общества. Однако бывший премьер-министр Андрус Ансип заявил, что знал о существовании подобной системы.
- Когда этот механизм создавался, то министры, находившиеся тогда у власти, скорее всего тоже знали об этом, поскольку речь шла о стандартной работе полиции, о которой их уведомляли. Теперь же возникает вопрос: если через пятнадцать лет на должность назначается новый министр, обязан ли он заново изучать всю тридцатилетнюю историю, проходить по всем этим различным методам и тактикам?
На практике этого не делают, да и вряд ли это было бы целесообразно, ведь речь идет о длительном периоде, и может случиться так, что времени одного министерского срока на это просто не хватит. Мы никогда не держали эту систему в секрете. Она уже раньше фигурировала и в судебных материалах.
- Вы также провели служебную проверку, которая показала, что система используется в соответствии с установленными правилами.
- На самом деле мы также рассмотрели варианты, как еще больше укрепить уверенность в том, что вмешательство в частную жизнь сведено к минимуму, а риск злоупотребления этими данными максимально снижен.
- Что собой представляют камеры распознавания номеров - наверняка на них нет таблички с предупреждением, что вы находитесь в зоне видимости камеры?
- На самом деле, на большинстве таких камер такая табличка есть, и мы проверяли это во время служебной проверки. Были выявлены и такие камеры, где табличку следовало бы разместить ближе или где она вообще отсутствовала. Сейчас мы уже активно занимаемся маркировкой тех камер, где размещение предупреждения было недостаточным.
Если говорить о типе этих камер, то это обычные камеры наблюдения в общественных местах, просто с другой функциональностью. Например, если камера стоит на городской площади, она фиксирует всю площадь, и фокус по всему изображению одинаковый - все объекты в равной степени в фокусе. Программное обеспечение камер распознавания номеров, в свою очередь, нацелено на определенный объект, а именно - на номерной знак автомобиля. То есть камера фиксирует именно номер, и в нашу базу данных сохраняется только регистрационный номер машины, которая проехала мимо. Это значит, что в системе на самом деле нет никаких персональных данных.
Проверка подтвердила, что, как и предписывает регламент, эти номера удаляются из системы не позднее, чем через три месяца. На практике же это происходит в среднем через полтора месяца, отчасти потому, что объемы данных слишком велики.
- Для расследования каких случаев полиции нужны данные, получаемые с помощью этих камер?
- Это очень разные случаи, например, тяжкие преступления. Случай изнасилования ребенка удалось раскрыть именно с помощью камер распознавания номеров. Также они необходимы при расследовании ограблений магазинов и других преступлений, когда важно быстро выйти на горячий след. К примеру, в случае с литовскими автомобильными ворами именно камеры позволили узнать, где перемещаются преступники, и задержать их до того, как автомобиль покинул Эстонию.
- Сейчас вы не можете использовать эту систему?
- Мы не можем пользоваться этой системой уже две недели, и это осложняет нашу работу. Нам стало труднее выходить на горячий след и своевременно реагировать на различные происшествия. За эти две недели было немало ситуаций, когда мы могли бы решить дело значительно быстрее с помощью камер распознавания номеров. К счастью, пока среди этих случаев не было ни одного по-настоящему трагического, где мы окончательно опоздали, но подобных эпизодов становится все больше.
- Поскольку сейчас вы не можете использовать камеры распознавания номеров, что вы применяете вместо них?
- Приведу пример с задержанием наркоторговцев в Эстонии. Мы получили от зарубежных партнеров информацию, что в нашу сторону направляется крупная партия наркотиков. С помощью камер распознавания номеров мы могли бы сразу отслеживать передвижение этого автомобиля и реагировать максимально быстро. К сожалению, теперь нам пришлось задействовать все свои знания и умения. В итоге нужный автомобиль просто оказался в поле зрения патруля - его остановили и обнаружили в нем большое количество наркотиков. Но вопрос в том, что мы могли упустить из виду: где именно эти люди находились до этого момента и была ли часть груза уже передана другим лицам?
Все это значительно усложняет нашу работу, и в подобных случаях может возникнуть ситуация, когда патруль просто не заметит нужный автомобиль, и преступление так и останется не раскрытым. У нас недостаточно ресурсов, чтобы повсюду выставлять патрульных полицейских - именно поэтому мы и нуждаемся в технологических решениях.
- Действующего законодательства больше недостаточно для использования этой системы?
- Мы уже видим по результатам публичной дискуссии, что есть юристы, которые считают, что этих норм уже недостаточно. На самом деле, канцлер права также заявила, что в нынешней правовой ситуации этих оснований не хватает. Мы в ходе служебной проверки еще раз детально изучили эти нормативные акты. Если обратиться к пояснительной записке к Закону о правопорядке, там прямо говорится, что, поскольку невозможно заранее предсказать все будущие способы применения этих камер, не рекомендуется жестко фиксировать их использование. Это и было тогда осознанным решением, чтобы не ограничивать использование камер только одним способом. Регулирование сознательно оставили достаточно открытым, чтобы в будущем камеры можно было использовать по-разному. В ходе проверки ничего нового с правовой точки зрения не выявилось. Фактически применение этих камер рассматривалось и в судах, и до сих пор никто не оспаривал их юридическую основу.
Я понимаю, что за последние десять лет общество изменилось, и ожидания в отношении защиты частной жизни стали совсем другими, чем 10, 15 или 20 лет назад. Если сегодня есть мнение, что этот вопрос требует более точной формулировки в законе, то это разумно сделать. Мы неоднократно обращали внимание на то, что все вопросы, связанные с техническим наблюдением с помощью камер, требуют разъяснения, в том числе по тем камерам, которыми пользуются сами полицейские.
- Использование камер сейчас приостановлено. Чего вы ожидаете теперь - чтобы законодатель рассмотрел всю эту тему заново?
- На данный момент решение таково: до тех пор, пока не появится дополнительное регулирование, мы не можем использовать систему. Поскольку для полиции это важный инструмент, мы надеемся, что вопрос затянется не на годы. Для нас принципиально важно, чтобы новое урегулирование появилось как можно быстрее. Мы бы хотели, чтобы период, в течение которого этот инструмент недоступен, измерялся днями или хотя бы неделями.
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