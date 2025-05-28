ИНТЕРВЬЮ Глава полиции: запрет на камеры распознавания номеров осложнил поимку преступников

- На самом деле, на большинстве таких камер такая табличка есть, и мы проверяли это во время служебной проверки. Были выявлены и такие камеры, где табличку следовало бы разместить ближе или где она вообще отсутствовала. Сейчас мы уже активно занимаемся маркировкой тех камер, где размещение предупреждения было недостаточным.

Если говорить о типе этих камер, то это обычные камеры наблюдения в общественных местах, просто с другой функциональностью. Например, если камера стоит на городской площади, она фиксирует всю площадь, и фокус по всему изображению одинаковый - все объекты в равной степени в фокусе. Программное обеспечение камер распознавания номеров, в свою очередь, нацелено на определенный объект, а именно - на номерной знак автомобиля. То есть камера фиксирует именно номер, и в нашу базу данных сохраняется только регистрационный номер машины, которая проехала мимо. Это значит, что в системе на самом деле нет никаких персональных данных.

Проверка подтвердила, что, как и предписывает регламент, эти номера удаляются из системы не позднее, чем через три месяца. На практике же это происходит в среднем через полтора месяца, отчасти потому, что объемы данных слишком велики.

- Для расследования каких случаев полиции нужны данные, получаемые с помощью этих камер?