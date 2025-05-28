Мотоциклистам скрыться не удастся: камеры начнут фиксировать нарушения в обоих направлениях

Центр дорожного надзора обосновывает необходимость этого тем, что до сих пор встречаются мотоциклисты, которые ускоряются и перед камерами, понимая, что измерительная аппаратура не может идентифицировать ни их самих, ни их мотоциклы.

Этой весной камеры зафиксировали более 400 нарушений скорости мотоциклистами, причем по сравнению с автомобилями нарушений скорости мотоциклистами было значительно больше.

Вместе с тем в прошлом году произошло 119 ДТП с пострадавшими мотоциклистами и девять - с погибшими. Большинство аварий - это ДТП с участием одного транспортного средства, причиной которых является переоценка водительских навыков и несоответствие скорости дорожным условиям.

«Из всех аварий с участием мотоциклов мотоциклист виноват почти в 80 % случаев», - отметили в Центре надзора за дорожным движением.