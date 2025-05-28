Израиль официально подтвердил, что лидер ХАМАС убит

Соответствующее заявление Нетаниягу сделал во время выступления на заседании кнессета (парламента).

О смерти Синвара впервые еще 18 мая сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По данным канала, Синвара убили в результате удара по Хан-Юнису 13 мая. Вместе с ним погибли десять его помощников.

При этом, как пишет The Jerusalem Post, до последнего времени у израильской разведки не было достоверных подтверждений этой информации.