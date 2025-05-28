Израиль официально подтвердил, что лидер ХАМАС убит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу официально подтвердил, что лидер ХАМАС Мухаммад Синвар был убит, сообщает Meduza со ссылкой на Jerusalem Post.
Соответствующее заявление Нетаниягу сделал во время выступления на заседании кнессета (парламента).
О смерти Синвара впервые еще 18 мая сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По данным канала, Синвара убили в результате удара по Хан-Юнису 13 мая. Вместе с ним погибли десять его помощников.
При этом, как пишет The Jerusalem Post, до последнего времени у израильской разведки не было достоверных подтверждений этой информации.
Мухаммад Синвар - младший брат Яхьи Синвара, которого в Израиле считают главным организатором и идеологом нападения террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Яхья Синвар был убит осенью 2024 года, после чего Мухаммад стал лидером группировки.