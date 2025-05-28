Запоздалое сообщение о ремонте на железной дороге нарушило движение автобусов

Последние изменения в расписании движения поездов в восточном и южном направлениях, которые вступили в силу 19 мая, поступили в центры общественного транспорта 14 мая.

«Поскольку в этот раз у центров общественного транспорта было всего три рабочих дня на внесение изменений, в большинстве мест не удалось сохранить автобусное сообщение», - сообщил в письме предприятию Eesti Raudtee и агентству BNS руководитель отдела общественного транспорта Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Андрес Руубас.

«Северо-Эстонский центр общественного транспорта смог внести изменения в движение автобусов только 26 мая, поэтому в течение недели сообщение на некоторых маршрутах было прервано. На линиях юго-востока и Ярваского уезда были сохранены только самые важные пересадки», - добавил он.

В большинстве договоров об автобусном сообщении есть требование предупреждать об изменениях за 14-30 дней. Кроме того, требуется время, чтобы внести расписание в реестр, составить расписание для водителей автобусов, загрузить данные в устройства для продажи билетов, проанализировать расписание, обменяться информацией о маршрутах на остановках.

«Своевременная передача изменений в расписании поездов в центры общественного транспорта имеет решающее значение. В худшем случае люди могут потерять работу из-за нарушения автобусного и железнодорожного сообщения», - подчеркнул Руубас.