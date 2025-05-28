В Литве из-за рекордных заморозков объявили чрезвычайное положение

Этой весной в Литве наблюдались исключительно сильные и продолжительные ночные заморозки, которые нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству. Период холодов длился с середины апреля до второй половины мая и затронул практически всю территорию страны, а в некоторых районах температура опускалась до -9 °C.

28 мая правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на государственном уровне, чтобы облегчить компенсацию ущерба и предоставить сельхозпроизводителям большую гибкость при выполнении обязательств перед кредиторами и банками. Руководителем чрезвычайного положения назначен министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

«Объявление чрезвычайного положения создаст более благоприятные условия для переговоров с Европейской комиссией о компенсации ущерба, а также позволит воспользоваться предусмотренными в законодательстве исключениями, чтобы не применять санкции к агропредприятиям», - заявил министр на заседании правительства.

По предварительным оценкам, в ряде регионов погибло от 50 до 90 процентов урожая, особенно пострадали ягоды и плодовые культуры - местами они были уничтожены полностью. Кроме того, ощутимый вред был нанесен овощам, зерновым и пастбищам, отмечает Литовская сельскохозяйственная палата.

Также появилась возможность использовать национальный кризисный фонд для поддержки пострадавших аграриев, сообщает LRT.