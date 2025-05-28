Старейшина волости ушел в отставку, проработав на посту всего неделю

Чтобы разобраться, как все так запуталось, нужно начать с прошедшего во вторник заседания волостного собрания Пыльтсамаа, на котором сменилась власть. В результате вотума недоверия свои посты потеряли председатель собрания Индрек Ээнсалу, вице-председатель Эда Касар и старейшина волости Карро Кюланурм.

Недовольные члены горсобрания выбрали новым председателем собрания Маргуса Метсмаа, а вице-председателем - Майму Кельдер. Однако их кандидат в главы волости, действующий старейшина волости Йыгева и член Таллиннского горсобрания Таави Аас, не был утвержден. С перевесом в один голос на этот пост был избран его оппонент Тоомас Теппо. В конце заседания договорились, что утверждение состава волостной управы станет вопросом следующего заседания.