Старейшина волости ушел в отставку, проработав на посту всего неделю

Хотя до местных выборов остается еще несколько месяцев, в Пыльтсамаа политическая борьба уже набирает обороты: новый старейшина волости Тоомас Теппо решил уйти в отставку всего через неделю после назначения, когда большинство депутатов неожиданно заменили почти весь предложенный им состав волостной управы.
Чтобы разобраться, как все так запуталось, нужно начать с прошедшего во вторник заседания волостного собрания Пыльтсамаа, на котором сменилась власть. В результате вотума недоверия свои посты потеряли председатель собрания Индрек Ээнсалу, вице-председатель Эда Касар и старейшина волости Карро Кюланурм.