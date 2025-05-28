Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Старейшина волости ушел в отставку, проработав на посту всего неделю

Тоомас Теппо.

Хотя до местных выборов остается еще несколько месяцев, в Пыльтсамаа политическая борьба уже набирает обороты: новый старейшина волости Тоомас Теппо решил уйти в отставку всего через неделю после назначения, когда большинство депутатов неожиданно заменили почти весь предложенный им состав волостной управы.

Чтобы разобраться, как все так запуталось, нужно начать с прошедшего во вторник заседания волостного собрания Пыльтсамаа, на котором сменилась власть. В результате вотума недоверия свои посты потеряли председатель собрания Индрек Ээнсалу, вице-председатель Эда Касар и старейшина волости Карро Кюланурм.

Недовольные члены горсобрания выбрали новым председателем собрания Маргуса Метсмаа, а вице-председателем - Майму Кельдер. Однако их кандидат в главы волости, действующий старейшина волости Йыгева и член Таллиннского горсобрания Таави Аас, не был утвержден. С перевесом в один голос на этот пост был избран его оппонент Тоомас Теппо. В конце заседания договорились, что утверждение состава волостной управы станет вопросом следующего заседания.

Комментарии
Наверх