Видео В Риге был похищен человек

В конце апреля в Риге был похищен человек, который в данный момент уже освобожден, значительных телесных повреждений он не получил, сообщила Государственная полиция Латвии. Об этом пишет Rus.Tvnet.
27 мая в социальных сетях появилось анонимное видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как на одной из территорий хозяйственной деятельности два человека хватают мужчину и заталкивают его в белый микроавтобус.
Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден.
📹Vai Latvijā tiek noklusēta problēma ar cilvēku nolaupīšanām?— VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@MKpolitika) May 27, 2025
Saņēmu failus no cilvēkiem, kuri norūpējušies par drošības situāciju. Video pirmšķietami redzamas cilvēku nolaupīšanas gaišā dienas laikā. Ja šī informācija ir autentiska, kāpēc nebrīdināt sabiedrību? pic.twitter.com/FbgLiNJe0T
Госполиция сообщает, что в рамках уголовного процесса ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Как отмечает полиция, похищение людей в Латвии не распространено - за год обычно регистрируется один или несколько случаев. Большинство из них связано с попытками вернуть долги или другими конфликтами.