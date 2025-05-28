Видео В Риге был похищен человек

27 мая в социальных сетях появилось анонимное видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как на одной из территорий хозяйственной деятельности два человека хватают мужчину и заталкивают его в белый микроавтобус.

Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден.

📹Vai Latvijā tiek noklusēta problēma ar cilvēku nolaupīšanām?



Saņēmu failus no cilvēkiem, kuri norūpējušies par drošības situāciju. Video pirmšķietami redzamas cilvēku nolaupīšanas gaišā dienas laikā. Ja šī informācija ir autentiska, kāpēc nebrīdināt sabiedrību? pic.twitter.com/FbgLiNJe0T — VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@MKpolitika) May 27, 2025

Госполиция сообщает, что в рамках уголовного процесса ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.