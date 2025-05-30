В высшей лиге, но без нормальных условий: президент Narva Trans о жизни в футболе, финансировании и будущем клуба

- Чем Narva Trans отличается от других клубов, таких как «Флора» или «Левадия»?

- «Левадия» и «Флора» - лидеры чемпионата. «Флора» - чисто национальная команда, берет лучших игроков Эстонии, без легионеров. У «Левадии» легионеров больше, чем у нас. Наша особенность - это наш регион. Мы единственные представляем Ида-Вирумаа в высшей лиге.

В футболе больших различий нет, но организация тренировочного процесса и участия в Чемпионате сопряжены с большими сложностями, ведь поездки на игры по всей Эстонии - это вызов. Но мы живем здесь и любим наш город, и это главное.

- Как обстоят дела с иностранными игроками? Как вы их находите и сколько их в команде?

- У нас есть игроки из Того, Камеруна, Канады, Бразилии, Украины. Например, Ири (Элизе Ири Би Сеи) родился в Кот-д’Ивуар, но можно сказать, что уже местный - больше десяти лет в Нарве, с семьей.

Эстонских игроков тоже хватает. Общение в команде - в основном на английском, все справляются. Находим легионеров через агентов, нас знают в футбольном мире. Игроки приезжают на просмотр на 1-3 недели, потом решаем, оставить их или нет. Лимит Футбольного союза - не более пяти легионеров на поле. Костяк команды сохраняется, но около 30% состава может меняться каждый сезон. В этом году мы подписали нескольких игроков на более длительный срок , так что изменений будет меньше.