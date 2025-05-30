В высшей лиге, но без нормальных условий: президент Narva Trans о жизни в футболе, финансировании и будущем клуба

Николай Бурдаков, президент футбольного клуба JK Narva Trans, в интервью для Rus.Postimees поделился впечатлениями о текущем сезоне, рассказал о своей истории с клубом, финансовых трудностях и амбициях на будущее. Клуб, представляющий Ида-Вирумаа в высшей лиге Эстонии, сталкивается с уникальными вызовами, но продолжает оставаться символом региона.
JK Narva Trans - профессиональный футбольный клуб из Нарвы, основанный в 1979 году. Клуб, изначально созданный работниками автобазы, ныне AS Narva Auto, с 1992 года выступает под нынешним названием и является одним из старейших участников эстонской Премиум Лиги - высшего дивизиона страны.
Narva Trans уникален тем, что никогда не вылетал из высшей лиги, наряду с таллиннской «Флорой». Команда представляет Ида-Вирумаа и играет домашние матчи на стадионе Калев-Фама. В составе - местные игроки и легионеры из стран, таких как Того, Камерун, Бразилия и Украина. В 2025 году клуб проводит очередной сезон в Премиум Лиге, занимая четвертое место по состоянию на середину сезона, который завершится в ноябре. Narva Trans также активно развивает детско-юношеский футбол, имея 13 команд в своей футбольной школе и женскую команду.
- Какие впечатления от текущего сезона? Какие цели на оставшуюся часть?
- Сезон идет, играем, выигрываем, проигрываем. Профессиональная команда сейчас на четвертом месте в Премиум Лиге, что неплохо. Впечатления будут по итогам сезона, который заканчивается в ноябре. Наша задача - настраивать каждую команду на победу, будь то взрослая команда или детские и юношеские. Тренеры стараются, и пока что-то получается. Главная цель главной команды - играть как можно лучше и радовать болельщиков, задача для детских команд - учиться футболу, становиться ловкими, сильными и любить и понимать футбол.
- Расскажите о своей истории с Narva Trans. Как вы пришли от игрока к президенту клуба?
- Футбол - это вся моя жизнь, даже не считал, сколько лет в нем. Я приехал в Нарву в 1967 году, работал на транспортном предприятии слесарем, потом водителем. Тогда же мы создали команду автобазы, я был инициатором. Играли в первенстве города, где было 10-12 команд, выиграли Кубок Нарвы и вышли во вторую лигу чемпионата Эстонии.
Конкурировать с крупными предприятиями, вроде «Балтийца» или Кренгольма, было сложно, но мы переходили в высшую лигу, потом опускались, и так несколько лет. Я был игроком, капитаном, тренером. Когда Эстония стала независимой, многие нарвские команды исчезли, а мы с 1992 года неизменно играем в высшей лиге, наряду с «Флорой».
Последние годы я, как президент, организую деятельность клуба, а наше предприятие AS Narva Auto помогает ему существовать. Удается это благодаря любви к футболу и поддержке семьи: сын, дочь, жена - все вовлечены в организацию работы клуба на соответствующем уровне.
- Сколько команд в клубе, и как устроена ваша футбольная школа?
- У нас профессиональная команда в Премиум Лиге, команда U21 - молодежь, готовящаяся к переходу в основу, и 13 детско-юношеских команд, включая команду девочек и объединенную женскую команду. В футбольной школе занимается около 250 детей с 4-5 лет.
До 12 лет девочки могут тренироваться с мальчиками, потом идет разделение. Тренер Наталья Хансинг работает с девочками. У нас семь детских тренеров, три тренера работают с профессиональной командой. Физиология, конечно, влияет: мальчики и девочки разные, но женский футбол в Эстонии развивается, и женская сборная по рейтингу даже выше мужской.
- Чем Narva Trans отличается от других клубов, таких как «Флора» или «Левадия»?
- «Левадия» и «Флора» - лидеры чемпионата. «Флора» - чисто национальная команда, берет лучших игроков Эстонии, без легионеров. У «Левадии» легионеров больше, чем у нас. Наша особенность - это наш регион. Мы единственные представляем Ида-Вирумаа в высшей лиге.
В футболе больших различий нет, но организация тренировочного процесса и участия в Чемпионате сопряжены с большими сложностями, ведь поездки на игры по всей Эстонии - это вызов. Но мы живем здесь и любим наш город, и это главное.
- Как обстоят дела с иностранными игроками? Как вы их находите и сколько их в команде?
- У нас есть игроки из Того, Камеруна, Канады, Бразилии, Украины. Например, Ири (Элизе Ири Би Сеи) родился в Кот-д’Ивуар, но можно сказать, что уже местный - больше десяти лет в Нарве, с семьей.
Эстонских игроков тоже хватает. Общение в команде - в основном на английском, все справляются. Находим легионеров через агентов, нас знают в футбольном мире. Игроки приезжают на просмотр на 1-3 недели, потом решаем, оставить их или нет. Лимит Футбольного союза - не более пяти легионеров на поле. Костяк команды сохраняется, но около 30% состава может меняться каждый сезон. В этом году мы подписали нескольких игроков на более длительный срок , так что изменений будет меньше.
- Как обстоят дела с финансированием? Кто ваши спонсоры?
- Финансирование - сложный процесс. В Нарве дела со спонсорством обстоят сложнее, чем в других регионах Эстонии, где понимают, что футбол - спорт номер один. Основной спонсор - наше предприятие AS Narva Auto, занимающееся автомобилями, арендой, техосмотром и перевозками, хотя перевозки сокращаются из-за известных событий.
Также помогают торговый центр «Фама» (более 10 лет), AS Jalajälg (фирма, занимающаяся спортивной продукцией), Nike (обеспечивают экипировку), отель «Ингер», транспортная фирма Lux Express. Городская поддержка не столь существенна, а в этом году, к сожалению, и вовсе сократилась.
Мы получаем помощь от UEFA через Футбольный союз для клубов высшей лиги, но грантов нет. На билетах не зарабатываем - не окупаем даже организацию матчей. Пенсионеры и дети до 12 лет и все воспитанники футбольной школы посещают матчи бесплатно, родители игроков получают большую скидку на сезонный абонемент.
Строительство пневмохолла стало очень важным событием для спортивной жизни города, наконец-то мы спокойно тренируемся в осенне-зимний период и не зависим от капризов погоды. Не все жители города были в восторге и от того, что столько денег потратили на строительство пневмохолла, но это и понятно, интересы у всех разные и найти решения и средства на все для нашего города сложно.
Некоторые горожане спрашивали, зачем нам пневматический холл, хотя в таких сравнительно с Нарвой небольших городах как Рапла, Хаапсалу, Вильянди, где футбольные команды играют во второй лиге, такие залы есть. Для Нарвы, с единственной в Ида-Вирумаа профессиональной командой, не иметь его было нонсенсом.
Клуб участвовал в конкурсе проектов, в результате чего мы привлекли 1,4 миллиона евро от Фонда справедливого перехода и при поддержке города заменили газон на стадионе Калев-Фама. На следующий год планируем построить здание с раздевалками и административными помещениями.
- Как повлияло открытие пневматического зала, и что с качеством стадионов?
- Пневмохолл - большое событие. Мы были единственной командой высшей лиги без нормальных условий для тренировок зимой. Теперь они есть, и это помогает. Что касается стадионов, мы играем на Калев-Фама, который берем в аренду у города. На нем занимаются три школы, это городской стадион.
Кренгольмский стадион мы в этом сезоне не используем, так как его качество не соответствует требованиям для проведения матчей Премиум Лиги, за что мы неоднократно получали замечания со стороны ФС. Стадион требует капитального ремонта, а в этом сезоны мы вынуждены были бы так же платить за аренду для проведения матчей.
В Эстонии на таких полях высшая лига уже не играет. Лучшие стадионы в стране - это А. Ле Кок в Таллинне, современные арены в Пярну и Тарту. В Нарве инфраструктуры не хватает даже для начальных стадий еврокубков: мы 18 раз участвовали в соревнованиях этого уровня, но ни одной игры не сыграли дома из-за отсутствия на стадионе важных базовых вещей, таких как раздевалки, комнаты для судей или допинг-контроля, да и качество газона оставляет желать лучшего.
- Есть ли игроки, которые от вас ушли на более высокий уровень? Какие таланты выделяете?
- В нашем городе родился и вырос спортсмен Валерий Карпин, 15 лет играл на высочайшем футбольном уровне, в советское время - в Эстонии, России, затем - в Испании. Кто-то играет в Словакии, Чехии, Италии. Также наши воспитанники выступают в таллиннских клубах. Больших мировых звезд не было - Эстония не супер-футбольная страна, но и у нас достаточно тех, кто футбол любит и относится к своему увлечению очень профессионально.
Наша команда U19 недавно выиграла финал чемпионата Эстонии среди юношей и впервые сыграет в Лиге чемпионов. К сожалению, из-за отсутствия подходящего стадиона в Нарве они будут играть домашние игры в Таллинне, Раквере или Тарту.
- Как обстоят дела с посещаемостью матчей? Упал ли интерес к футболу?
- Посещаемость упала. Игры высшей лиги транслируются онлайн и по телевизору. Плюс погода: проще смотреть в комфортных условиях дома, чем идти на стадион. К тому же в последние годы мы играли не очень удачно, а нарвские болельщики хотят побед. Это тоже влияет. Однако мы очень надеемся, что новое поле и лучшие результаты команды привлекут публику на стадион.
- Как устроены финансы футбольной школы? Есть ли сложности с оплатой?
- В этом году подняли плату, однако членский взнос остается одним из самых низких в стране: 40-45 евро в зависимости от возраста. Если в семье занимается несколько детей, то на второго ребенка они получают скидку 50%, а начиная с третьего ребенка мы освобождаем от оплаты. Так же есть и другие льготы, которые мы предоставляем игрокам на основании ходатайства. Мы стараемся помогать тем, кто хочет играть.
- Какие планы на будущее?
- Планы - играть лучше, радовать болельщиков. С финансово-юридической стороны клуб вносит свой вклад в казну нашего города, ежегодно платим налоги – не менее 100 тысяч, в прошлом году эта сумма составила 110 тысяч евро.
Также мы выполняем и социальную функцию: 250 детей занимаются футболом. У нас множество проектов, которые направлены на популяризацию спорта и активного образа жизни для школ и детских садом. Совсем недавно завершился длившийся более двух месяцев проект, направленный на развитие футбола среди девочек.
Хотим, чтобы город и его жители понимали это и поддерживали нас. Конкуренция в лиге высокая - «Флора», «Левадия», «Нымме Калью», «Пайде». Важны коллектив, тренеры, мотивация игроков. Если попадем в тройку или выиграем Кубок, UEFA даст поддержку на еврокубки, как два года назад.
- Что нужно, чтобы стать футболистом? Какие качества важны?
- Главное - огромное желание и труд. Природные качества - это 10–15%, остальное - стремление и самоотдача. Чтобы быть профессионалом, нужно отказаться от многого до 30-35 лет. Тренеры объединяют игроков на поле, нужно, чтобы каждый показал максимум - это ключ к успеху. Но для того, чтобы стать спортсменом высокого уровня, необходимо, чтобы все составляющие сложились: талант, трудолюбие, огромное желание и поддержка близких. Поэтому очень ждем поддержки наших горожан.