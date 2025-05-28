Трамп без праздника: легендарный хоккейный​ клуб может прервать традицию визита к президенту

В финале западной конференции НХЛ Edmonton Oilers выигрывает у Dallas Stars со счетом 3:1. Напомним, Edmonton - это канадский клуб. Если Канада не станет 51-м штатом США - о такой идее Дональд Трамп говорил в начале своего президентства, - то, скорее всего, Oilers в случае победы не приедет в Белый дом для традиционной встречи с президентом.