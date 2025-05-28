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Трамп без праздника: легендарный хоккейный​ клуб может прервать традицию визита к президенту

В феврале хоккейная команда Florida Panthers подарила президенту США Дональду Трампу именную хоккейную майку.

В США принято, что президента посещают команды-победители североамериканских профессиональных лиг. Однако в хоккее эта традиция в нынешнем году может оказаться под угрозой.

В финале западной конференции НХЛ Edmonton Oilers выигрывает у Dallas Stars со счетом 3:1. Напомним, Edmonton - это канадский клуб. Если Канада не станет 51-м штатом США - о такой идее Дональд Трамп говорил в начале своего президентства, - то, скорее всего, Oilers в случае победы не приедет в Белый дом для традиционной встречи с президентом.

В 1984–1990 годах Oilers вместе с легендарным Уэйном Гретцки, который считается другом Трампа, становились обладателями Кубка Стэнли пять раз. Позже команде такие достижения не удавались.

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