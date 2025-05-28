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Учения и сопровождение теневого флота: в Балтийском море растет военное напряжение

Попытки стран Балтийского моря воспрепятствовать деятельности теневого флота, как это произошло с танкером Kiwala, заставили Россию проявлять большую активность в этом регионе.

На этой неделе в Балтийском море заметно увеличение военной активности - Россия начала масштабные учения в регионе. В то же время в этом районе находятся и многочисленные корабли НАТО.

Военно-морской флот России начал учения во вторник, 27 мая: в них участвуют более двадцати военных кораблей, около двадцати пяти самолетов и вертолетов, а также почти три тысячи военнослужащих, сообщает MTV Uutiset. В ходе маневров отрабатываются противолодочная борьба, защита от беспилотных катеров и ведется артиллерийский огонь по морским и воздушным целям.

Параллельно в Финляндии проходят ежегодные учения Narrow Waters 25, в которых задействованы также корабли военно-морских сил Германии, Швеции и Эстонии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила страны НАТО в «целенаправленной эскалации» против России посредством проведения учений.

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