Учения и сопровождение теневого флота: в Балтийском море растет военное напряжение

Военно-морской флот России начал учения во вторник, 27 мая: в них участвуют более двадцати военных кораблей, около двадцати пяти самолетов и вертолетов, а также почти три тысячи военнослужащих, сообщает MTV Uutiset. В ходе маневров отрабатываются противолодочная борьба, защита от беспилотных катеров и ведется артиллерийский огонь по морским и воздушным целям.