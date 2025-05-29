Эстония аннулирует договор с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что соответствующий договор между Беларусью и Эстонией действовал с 1998 года. Договор должен был стимулировать инвестиции между двумя странами, однако Беларусь в одностороннем порядке нарушила его, частично приостановив его действие в отношении эстонских резидентов.