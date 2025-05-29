Эстония аннулирует договор с Беларусью об избежании двойного налогообложения

В четверг правительство обсудит законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что соответствующий договор между Беларусью и Эстонией действовал с 1998 года. Договор должен был стимулировать инвестиции между двумя странами, однако Беларусь в одностороннем порядке нарушила его, частично приостановив его действие в отношении эстонских резидентов.
Учитывая роль Беларуси в агрессии России против Украины, Эстония считает необходимым расторгнуть договор, отметила пресс-служба правительства.
После прекращения действия соглашения доходы резидентов обеих стран будут облагаться налогом в соответствии с их внутренним налоговым законодательством, без какой-либо защиты от двойного налогообложения.