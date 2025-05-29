Шестимесячный Euribor опустился до рекордно низкой отметки

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 27 мая опустилась до 2,056%, пишет Rus.ERR.
Это самый низкий показатель с 18 октября 2022 года.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.
Шестимесячный Euribor оказывает непосредственное влияние на расходы домохозяйств, так как к нему привязано большинство ипотечных кредитов в стране.