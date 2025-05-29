С июня в движении столичного общественного транспорта произойдут важные перемены

Вице-мэр Кристьян Ярван пояснил, что помимо обычных сезонных изменений в расписании этим летом будет внедрен ряд дополнительных корректировок.

«Наиболее масштабные изменения коснутся трех автобусных маршрутов в Ласнамяэ, которые будут скорректированы по просьбе районной управы. Также будут уточнены названия некоторых остановок, чтобы они лучше соответствовали их фактическому расположению и были более понятны для пассажиров. Это повысит удобство и ясность пользования общественным транспортом в повседневных поездках», – сказал Ярван.

С 1 июня в районе Ласнамяэ будут скорректированы маршруты автобусов № 29, 31 и 48. Новые расписания и маршруты можно найти на сайте transport.tallinn.ee, кроме того, информация размещена на остановках, которых касаются изменения.

С 1 июня автобусы № 23, 54 и 67 будут останавливаться не на прежней остановке Hotell Olümpia на улице А. Лаутери, а на новой остановке с тем же названием на улице Юхкентали.

Остановка Liiva jaam, расположенная на улице Мяннику в районе Нымме, будет переименована в Leesika. Это связано с тем, что железнодорожная станция Лийва находится на значительном расстоянии, и логичнее назвать остановку в честь расположенной поблизости улицы.

Вместо временной остановки Kosmos (ajutine) появятся две постоянные остановки: Uus Maailm на улице Суур-Амеэрика и Võllamägi на улице Лийвалайа.