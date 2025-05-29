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США не вводят санкции против РФ, чтобы не мешать переговорам

Военнослужащие 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Национальной гвардии Украины заряжают боеприпасы в гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и ведут огонь по российским войскам с позиции на линии фронта вблизи города Купянск, на фоне продолжающегося наступления России в Харьковской области.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. 

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1191-го дня войны, 29 мая.

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