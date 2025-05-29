«Последние годы были очень успешными»: сеть винтажных магазинов из Риги расширяется на Таллинн

«Мы продаем отборную винтажную одежду из США, Канады, Японии и Западной Европы. Мы, в сущности, семейный бизнес - я, мой муж и наши наемные сотрудники», - рассказывает Беате Корте-Витола, руководительница фирмы SIA Ilviri, работающей под маркой NorthernGrip, и добавляет, что всего в Риге у них три магазина.

По словам Корте-Витола, сейчас на рынке винтажа конкуренция выше, чем когда их бизнес только запускался, но латвийская компания рассчитывает окупить вложения в Эстонии за три года, как и при открытии рижских магазинов: «Кроме того, последние несколько лет у нас были очень успешными в финансовом плане».