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«Последние годы были очень успешными»: сеть винтажных магазинов из Риги расширяется на Таллинн

Винтажная одежда. Снимок иллюстративный.

Латвийская сеть магазинов винтажной одежды NorthernGrip летом откроет свой первый магазин на улице Суур-Карья в Старом Таллинне, еще через полгода запланировано открытие второй точки, сообщают «Деловые ведомости».

«Мы продаем отборную винтажную одежду из США, Канады, Японии и Западной Европы. Мы, в сущности, семейный бизнес - я, мой муж и наши наемные сотрудники», - рассказывает Беате Корте-Витола, руководительница фирмы SIA Ilviri, работающей под маркой NorthernGrip, и добавляет, что всего в Риге у них три магазина.

По словам Корте-Витола, сейчас на рынке винтажа конкуренция выше, чем когда их бизнес только запускался, но латвийская компания рассчитывает окупить вложения в Эстонии за три года, как и при открытии рижских магазинов: «Кроме того, последние несколько лет у нас были очень успешными в финансовом плане».

Подробнее читайте на dv.ee.

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