Китайские автопроизводители вступили в ценовую войну, последствия которой затронут и Эстонию

BYD снизила цены на 22 полностью электрические модели и подзаряжаемые гибриды - скидки достигли 34 процентов. В Китае, где продажи электромобилей в последние годы росли стремительными темпами, из-за замедления экономики спрос на новые машины начал снижаться. В апреле объем складских запасов новых автомобилей в стране вырос до 3,7 миллиона.

Сообщение о начале ценовой войны спровоцировало резкое падение акций BYD на бирже Гонконга в понедельник. К среде котировки компании снизились уже на десятую часть, потянув за собой вниз и ценные бумаги других китайских автопроизводителей, например, Great Wall и Geely. По мнению экспертов, агрессивные распродажи могут распространиться на весь рынок электромобилей.

BYD уже некоторое время пытается значительно сократить собственные запасы на складах. В частности, цена самой доступной модели Seagull снизилась в Китае до 7500 евро. В Европе стоимость этой машины тоже уменьшилась, однако с учетом пошлин и доработок по европейским стандартам за Seagull здесь просят немного меньше 20 000 евро.

Тем не менее даже после всех расходов ультрабюджетная модель крупнейшего производителя электромобилей в мире стоит на тысячи евро дешевле аналогов, предлагаемых концерном Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën и Fiat) или Renault. Конкурентное преимущество BYD обеспечивает тот факт, что компания контролирует практически всю производственную цепочку: она самостоятельно изготавливает аккумуляторы, а также производит полупроводники, необходимые современным автомобилям.

Продажи Tesla падают

Поскольку и другие производители снижают цены по максимуму, отрасль может ожидать цепную реакцию. На этом фоне и без того низкие прибыли автоконцернов еще больше сократятся - и теперь, помимо «таможенных войн» Дональда Трампа, их доходам угрожает ценовая конкуренция.