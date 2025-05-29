Жизнь налаживается? Рост объема продаж предприятий розничной торговли ускорился

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в апреле 2025 года составил 900 миллионов евро. По сравнению прошлым годом объем продаж увеличился на 6%.
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в марте объем продаж увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в апреле рост несколько ускорился: «На увеличение объема продаж в апреле повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, и магазины промышленных товаров, где объем продаж за год вырос соответственно на 18% и 7%».
Среди промышленных товаров больше всего – на 34% – вырос объем продаж в других специализированных магазинах, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж также увеличился на 3% в магазинах, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 2% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах.
В то же время объем продаж снизился на 7% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 6% – в других неспециализированных магазинах, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), и на 2% – в магазинах, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. В аптеках и магазинах косметики объем продаж остался на уровне апреля 2024 года.
В апреле объем продаж у продовольственных магазинов не увеличился и остался на уровне апреля прошлого года.
По сравнению с мартом этого года в апреле объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 2%. На основе сезонно и календарно откорректированных данных объем продаж вырос по сравнению с прошлым месяцем также на 2%.
За первые четыре месяца этого года объем продаж предприятий розничной торговли увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Данные по розничной торговле публикуются по основному виду деятельности предприятия. Например, под категорией магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, отражаются данные только тех предприятий, основным видом деятельности которых согласно классификатору видов экономической деятельности в Эстонии (EMTAK 2008) является розничная продажа по почте или онлайн (EMTAK 4791). Если основным видом деятельности предприятия является розничная продажа в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия (EMTAK 4711), но товары продаются также в интернет-магазине, то данные как физического магазина, так и онлайн-магазина отражаются под категорией продовольственных магазинов.
Индекс объема продаж – индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.