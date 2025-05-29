Skip to footer
Чт, 29.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ВИДЕО Обрушение ледника: оползень похоронил швейцарскую деревню

Почва, поглотившая деревню Блаттен в Южной Швейцарии после обрушения ледника Бирх.

В среду, 28 мая, на леднике Бирх в южной части Швейцарии произошел обвал, вызвавший оползень из льда, камней, снега и воды, который частично разрушил деревню Блаттен. Ее жители и домашний скот были эвакуированы еще на прошлой неделе.

По данным спасательной службы кантона Вале, катастрофическое обрушение произошло около 15:30 по местному времени (16:30 по эстонскому). По словам пресс-секретаря Йонаса Яйтцинера, в Блаттене, где проживало около 300 человек, было разрушено множество зданий. Однако, поскольку люди были заблаговременно эвакуированы, никто не пострадал, сообщило информагентство Keystone-SDA.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх