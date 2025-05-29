ВИДЕО Обрушение ледника: оползень похоронил швейцарскую деревню

По данным спасательной службы кантона Вале, катастрофическое обрушение произошло около 15:30 по местному времени (16:30 по эстонскому). По словам пресс-секретаря Йонаса Яйтцинера, в Блаттене, где проживало около 300 человек, было разрушено множество зданий. Однако, поскольку люди были заблаговременно эвакуированы, никто не пострадал, сообщило информагентство Keystone-SDA.