«Мой срок полномочий подходит к концу». Илон Маск покидает администрацию Трампа

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы», - написал он в своей соцсети X.

«Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти», - добавил он.

Накануне Маск сказал в интервью CBS, что разочарован «большим и красивым» законом Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, закон подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

После вступления Трампа в должность Маск был назначен специальным госслужащим, что позволяло ему работать на государство 130 дней в году. Если считать от инаугурации 20 января, то этот срок истекает в конце мая.

Белый дом, судя по всему, начал формальный процесс увольнения основателя Tesla и SpaceX с должности госслужащего в ночь на четверг.

Reuters сообщает со ссылкой на источники, что у Маска не было разговора с Трампом перед объявлением об уходе. При этом, по их данным, решение было принято на высшем уровне.

Источник агентства также сказал, что уход Маска был быстрым и без церемоний.

В апреле Маск говорил, что планирует больше работать в своих компаниях, а DOGE посвящать лишь один-два дня в неделю. Позднее он сказал, что планирует сократить пожертвования на политические проекты.

Маск обвинял укоренившуюся в США бюрократию в том, что DOGE не удалось достичь всех своих целей, хотя его авторитарный стиль и незнание текущих политических процессов в Вашингтоне также сыграли важную роль, отмечает AFP.

«Ситуация с федеральной бюрократией гораздо хуже, чем я думал, - говорил он. - Я знал, что есть проблемы, но, мягко говоря, улучшить ситуацию в Вашингтоне - это очень сложная задача».