Колонка Postimees Министр Йоллер, лучше вылечиться от насморка, чем умереть от инфаркта!

- Перегрузка ЭMO является проблемой лишь в двух крупнейших городах Эстонии
- Мы не можем рассчитывать на то, что пациенты сами могут оценить, насколько серьезно их состояние
- На первом этапе можно увеличить в трех крупнейших больницах количество триажных медсестер
Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) предложила идею: отделения экстренной медицинской помощи (ЭMO) могли бы отказывать в приеме пациентам, если их не привезла скорая помощь или если у них нет направления от семейного врача. По ее словам, в скандинавских странах такая практика существует уже десятилетиями. Это позволило бы снизить нагрузку на ЭМО, однако при этом необходимо укрепить уровень первичной помощи: нанимать дополнительных семейных медсестер, а в крупных населенных пунктах - и врачей общей практики.
Перед тем как двигаться с этой идеей дальше, Postimees предлагает подсчитать, во сколько бюджету обойдется найм семейных медсестер и врачей общей практики, и спросить, готовы ли мы как общество оплачивать эти расходы.
Кроме того, если взглянуть на ситуацию внимательнее, оказывается, что проблема перегрузки ЭMO актуальна только в двух крупнейших городах страны: в трех больницах: PERH и Ида-Таллиннской центральной больнице в Таллинне, а также в университетской клинике Тарту. В остальных региональных центральных больницах ситуация не столь острая.
Понятно, что ЭMO предназначены для помощи пациентам с серьезными проблемами здоровья или чья жизнь находится под угрозой - например, при инфаркте или тяжелых травмах. В ЭMO спасают жизни, а не занимаются плановым лечением.
Так почему же жители больших городов приходят в ЭМО? Скорее всего, потому что не могут получить консультацию семейного врача. Большинство из них - не симулянты, у них действительно есть жалобы, и они ищут помощи. Мы не можем рассчитывать на то, что пациенты сами смогут оценить, насколько их состояние действительно серьезно и требует обращения именно в ЭМО, – для этого в отделениях работает триаж. Это сортировка больных по необходимости и срочности помощи, в зависимости от состояния пациента и возможной угрозы его жизни и здоровью.
Лучше пусть в ЭМО обратятся десять человек с насморком, чем один тяжелобольной не получит медицинской помощи или, того хуже, умрет
Возможно, правильнее исходить из того, что пусть лучше десять человек с насморком обратятся в EMO, чем человек с серьезными проблемами не попадет к врачу - ведь семейный врач недоступен ночью и по выходным - или, не дождавшись помощи, умрет, потому что пришел в больницу сам, и его - если следовать идее Йоллер - отправят домой. Специалисты по триажу способны быстро отделить серьезных больных от легких случаев. Конечно, тем, у кого нет тяжелых проблем, придется подождать шесть, семь, а то и десять часов: это нормально, и к этому нужно быть готовым, а не жаловаться.
Таким образом, это не решение, которое устранит все проблемы эстонской системы здравоохранения. Но Postimees на этом этапе рекомендует увеличить в трех крупнейших больницах количество триажных медсестер и тех, кто мог бы заняться пациентами с легкими недомоганиями. В каждой из этих больниц потребуется, возможно, три-четыре таких медработника. Это все равно дешевле, чем нанимать сотни новых семейных медсестер.
Отдельный вопрос - почему система семейной медицины по всей стране не работает на одном уровне. Одними только дополнительными деньгами ее качество не улучшить. Но это уже другая тема.