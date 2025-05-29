Колонка Postimees Министр Йоллер, лучше вылечиться от насморка, чем умереть от инфаркта!

Возможно, правильнее исходить из того, что пусть лучше десять человек с насморком обратятся в EMO, чем человек с серьезными проблемами не попадет к врачу - ведь семейный врач недоступен ночью и по выходным - или, не дождавшись помощи, умрет, потому что пришел в больницу сам, и его - если следовать идее Йоллер - отправят домой. Специалисты по триажу способны быстро отделить серьезных больных от легких случаев. Конечно, тем, у кого нет тяжелых проблем, придется подождать шесть, семь, а то и десять часов: это нормально, и к этому нужно быть готовым, а не жаловаться.