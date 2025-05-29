Вандализм подростков ставит под угрозу работу водителей общественного транспорта и безопасность пассажиров

Акционерное общество Tallinna Linnatransport (TLT) обращает внимание на тревожную тенденцию: в последние недели участились случаи, когда подростки крадут из трамваев и автобусов TLT средства безопасности, в том числе огнетушители и аварийные молотки из комплектов первой помощи. Эти средства предназначены исключительно для использования в чрезвычайных ситуациях, и их кража представляет собой опасное и безответственное поведение.
Только в этом месяце диспетчерский центр TLT зарегистрировал 84 случая вандализма в общественном транспорте. За первые пять месяцев года таких инцидентов насчитывается около 300. Ущерб оценивается в 10 000 евро.
Основная задача водителей - обеспечить безопасную доставку пассажиров к месту назначения. Вандализм и преднамеренная кража оборудования безопасности не только затрудняют работу водителей, но и ставят под угрозу всех находящихся в салоне. Это крайне глупое и недопустимое поведение.
«Мы ежедневно наблюдаем, как подростки в поисках адреналина или просто ради развлечения занимаются вандализмом. Если огнетушитель или аварийный молоток отсутствуют на своем месте, в критической ситуации весь салон может остаться без помощи. Наши водители встревожены и обеспокоены таким поведением, которое угрожает безопасности других пассажиров», - отметил руководитель отдела Диспетчерского центра TLT Янек Лаэв.
TLT активно сотрудничает с Департаментом муниципальной полиции (МуПо) и Департаментом полиции и погранохраны (PPA) для быстрого и эффективного реагирования на подобные инциденты. Несколько вандалов уже были выявлены, с их родителями связались, и был выставлен счет за причиненный ущерб.
«В связи с наступающими летними каникулами в школах мы обращаемся к родителям с просьбой направлять и наставлять своих детей на ответственное поведение. Также просим всех пассажиров, заметивших подозрительные действия подростков в общественном транспорте, немедленно сообщать об этом в полицию. Давайте вместе заботиться о безопасности и бережном отношении к общественному транспорту», - говорится в сообщении TLT.