Вандализм подростков ставит под угрозу работу водителей общественного транспорта и безопасность пассажиров

Только в этом месяце диспетчерский центр TLT зарегистрировал 84 случая вандализма в общественном транспорте. За первые пять месяцев года таких инцидентов насчитывается около 300. Ущерб оценивается в 10 000 евро.

Основная задача водителей - обеспечить безопасную доставку пассажиров к месту назначения. Вандализм и преднамеренная кража оборудования безопасности не только затрудняют работу водителей, но и ставят под угрозу всех находящихся в салоне. Это крайне глупое и недопустимое поведение.

«Мы ежедневно наблюдаем, как подростки в поисках адреналина или просто ради развлечения занимаются вандализмом. Если огнетушитель или аварийный молоток отсутствуют на своем месте, в критической ситуации весь салон может остаться без помощи. Наши водители встревожены и обеспокоены таким поведением, которое угрожает безопасности других пассажиров», - отметил руководитель отдела Диспетчерского центра TLT Янек Лаэв.

TLT активно сотрудничает с Департаментом муниципальной полиции (МуПо) и Департаментом полиции и погранохраны (PPA) для быстрого и эффективного реагирования на подобные инциденты. Несколько вандалов уже были выявлены, с их родителями связались, и был выставлен счет за причиненный ущерб.