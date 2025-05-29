Банк советует: перед повышением ставки НСО стоит проверить все э-счета и постоянные платежи

Через месяц, с 1 июля, вступит в силу новая стандартная ставка налога с оборота (НСО): вместо прежних 22% она составит 24%. Это изменение повлияет на цены многих товаров и услуг, поэтому банки рекомендуют заранее проверить все электронные счета и постоянные платежи, чтобы избежать возможных задолженностей и пени.
«Электронные счета, поступающие в интернет-банк и настроенные на автоматическую оплату - это удобное решение для оплаты ежемесячных счетов от разных поставщиков услуг. Это позволяет быть уверенным, что счета будут оплачены вовремя, не требуя дополнительных усилий и внимания со стороны клиента», - рассказала руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг. По ее словам, более половины активных клиентов Coop Pank используют электронные счета или постоянные платежи.
В связи с повышением НСО стоит заранее проверить, не установлен ли лимит на оплату электронного счета. Если сумма электронного счета превышает заданный лимит, автоматическая оплата не произойдет, даже если на счете достаточно средств.
Мааринг рекомендует проверить лимиты электронных счетов до 1 июля, когда все счета, облагаемые стандартной ставкой НСО, вырастут на 2%: «Например, если поставщик услуг до сих пор регулярно выставлял счета на сто евро, то после повышения налога они будут составлять уже 102 евро, и если на этот электронный счет установлен лимит в сто евро, он не будет оплачен автоматически».
«Поскольку повышение НСО приведет к росту цен, сейчас самое подходящее время пересмотреть, насколько с июля подорожает та или иная услуга, и соответственно увеличить лимиты электронных счетов для их оплаты. Это особенно просто сделать в отношение счетов, которые каждый месяц одинаковы - например, счета за телекоммуникационные услуги, спортивные клубы или кружки. Если суммы меняются от месяца к месяцу, как в случае со счетами за газ, воду или электричество, разумно установить лимит с запасом или вовсе отказаться от лимита», - посоветовала Мааринг.
Она добавила, что при оформлении электронные счета через интернет-банк, мобильное приложение или в офисе банка каждый может выбрать, будет ли счет оплачиваться автоматически в день его поступления, в день наступления срока оплаты или в другой заданный день. Также можно выбрать ручную оплату - клиент сам решает, когда и как оплачивать поступивший в интернет-банк счет. Кроме того, получатель е-счета может сам решить, устанавливать ли лимит оплаты или нет.
Помимо электронных счетов, большой популярностью пользуются и постоянные платежные поручения, которые предназначены для регулярных переводов на фиксированную сумму. «Хотя в основном такие поручения используются для перевода денег на собственный сберегательный счёт или в третью пенсионную ступень, они также популярны для переводов детям или другим членам семьи. Если постоянные платежи настроены на оплату услуг, их суммы также стоит пересмотреть до повышения налога с оборота», - рекомендовала Мааринг.
Изменение налога с оборота не повлияет на выплаты по лизингу и жилищным кредитам частных лиц, так как они не облагаются налогом с оборота.