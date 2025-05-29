Банк советует: перед повышением ставки НСО стоит проверить все э-счета и постоянные платежи

«Электронные счета, поступающие в интернет-банк и настроенные на автоматическую оплату - это удобное решение для оплаты ежемесячных счетов от разных поставщиков услуг. Это позволяет быть уверенным, что счета будут оплачены вовремя, не требуя дополнительных усилий и внимания со стороны клиента», - рассказала руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг. По ее словам, более половины активных клиентов Coop Pank используют электронные счета или постоянные платежи.

В связи с повышением НСО стоит заранее проверить, не установлен ли лимит на оплату электронного счета. Если сумма электронного счета превышает заданный лимит, автоматическая оплата не произойдет, даже если на счете достаточно средств.

Мааринг рекомендует проверить лимиты электронных счетов до 1 июля, когда все счета, облагаемые стандартной ставкой НСО, вырастут на 2%: «Например, если поставщик услуг до сих пор регулярно выставлял счета на сто евро, то после повышения налога они будут составлять уже 102 евро, и если на этот электронный счет установлен лимит в сто евро, он не будет оплачен автоматически».