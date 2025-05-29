Для контроля над популяцией бакланов необходим общеевропейский план

В Эстонии бакланы съедают почти двенадцать тысяч тонн рыбы в год, что превышает общий годовой улов прибрежного рыболовства. Если состояние какого-либо рыбного вида ухудшается, лимиты на вылов уменьшаются, однако воздействие бакланов на запасы рыбы до сих пор не учитывалось.

Поскольку бакланы способствуют сокращению уязвимых рыбных ресурсов Балтийского моря, по словам Терраса, необходимо принять эффективные меры для сдерживания их популяции.

«Европейская комиссия должна утвердить общеевропейский план управления, который позволит держать численность бакланов под контролем. Следует рассмотреть возможность внесения бакланов в список охотничьих видов Директивы о птицах», - заявил министр.

Колония бакланов на реке Пярну. Фото: Urmas Luik

Другой вид, оказывающий существенное давление на рыбные запасы Эстонии, - тюлени. В 2025 году квота на отстрел тюленей в Эстонии равна ста восьмидесяти семи особей. Поскольку торговля продуктами из тюленей запрещена в Европейском союзе (исключение предусмотрено только для инуитов), интерес к их отстрелу остается низким.

«Я предложил Европейской комиссии разрешить законную и ограниченную продажу продуктов, полученных в результате регулируемой охоты на тюленей в ЕС. Эстония по-прежнему поддерживает запрет на оборот товаров из детенышей тюленей», – отметил Террас.

На встрече также обсуждалось финансирование биoэкономики и упрощение регламента по предотвращению обезлесения.

«Для вывода инновационных биотехнологий и продукции на рынок необходимо увеличить финансирование, прежде всего - для масштабирования, то есть для проведения опытных испытаний новых продуктов, технологий или услуг в больших объемах», - сказал министр.

В Эстонии бакланы съедают почти двенадцать тысяч тонн рыбы в год, что превышает общий годовой улов прибрежного рыболовства

По его словам, Эстония сталкивается с задачей сдерживания обезлесения ради расширения сельхозземель за счет лесов и биоразнообразия. Согласно регламенту по продукции без обезлесения, каждое предприятие, выводящее на рынок ЕС, например, сою, говядину, пальмовое масло, древесину, какао, кофе или натуральный каучук, должно подтвердить, что товар не происходит с недавно вырубленных земель.