Смарт-совет: знаете ли вы, что может произойти, если вы пользуетесь устаревшим роутером?

«Роутеры, как и любая техника, не рассчитаны на вечную эксплуатацию. С одной стороны, любое устройство рано или поздно изнашивается, с другой - мир вокруг постоянно развивается. Чтобы пользоваться современными цифровыми услугами, нужен роутер, который обеспечит необходимую скорость, стабильность и безопасность. Поэтому важно вовремя понять, когда пора задуматься об обновлении устройства», - j,õясняет руководитель телекоммуникационных услуг Elisa Эвелин Тульп.

Понять, что роутер устарел, совсем несложно: обычно это сопровождается сразу несколькими проблемами. Самая частая из них - заметное снижение скорости. Если вдруг страницы перестают загружаться мгновенно, а интернет начинает работать медленно и с перебоями, то, по мнению эксперта, причина может быть именно в устаревшем роутере.

«В целом перезагрузка устройства может решить наиболее серьезные проблемы, но если это уже не помогает, возможно, пришло время заменить его. Часто проблемы с интернетом у людей вызваны вовсе не качеством соединения, а тем, что используется роутер, который исправно служил в жарком и пыльном шкафу лет пять, а то и десять. За это время требования веб-услуг к качеству соединения значительно выросли», и добавляет Тульп.