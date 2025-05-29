Смарт-совет: знаете ли вы, что может произойти, если вы пользуетесь устаревшим роутером?

Медленный интернет и нестабильное соединение - это то, что никому не нравится. Однако часто эти проблемы вызваны не родственником, который скачивает большие файлы, и не провайдером, а устаревшим роутером. Роутеры, отслужившие свое время, могут внезапно вызвать серьезные проблемы, из-за чего страдает и качество услуги, и безопасность.
«Роутеры, как и любая техника, не рассчитаны на вечную эксплуатацию. С одной стороны, любое устройство рано или поздно изнашивается, с другой - мир вокруг постоянно развивается. Чтобы пользоваться современными цифровыми услугами, нужен роутер, который обеспечит необходимую скорость, стабильность и безопасность. Поэтому важно вовремя понять, когда пора задуматься об обновлении устройства», - j,õясняет руководитель телекоммуникационных услуг Elisa Эвелин Тульп.
Понять, что роутер устарел, совсем несложно: обычно это сопровождается сразу несколькими проблемами. Самая частая из них - заметное снижение скорости. Если вдруг страницы перестают загружаться мгновенно, а интернет начинает работать медленно и с перебоями, то, по мнению эксперта, причина может быть именно в устаревшем роутере.
«В целом перезагрузка устройства может решить наиболее серьезные проблемы, но если это уже не помогает, возможно, пришло время заменить его. Часто проблемы с интернетом у людей вызваны вовсе не качеством соединения, а тем, что используется роутер, который исправно служил в жарком и пыльном шкафу лет пять, а то и десять. За это время требования веб-услуг к качеству соединения значительно выросли», и добавляет Тульп.
Старые роутеры могут не поддерживать самые новые стандарты Wi-Fi и не способны полностью использовать максимальную скорость интернет-пакета. Поскольку современные веб-услуги изначально рассчитаны на достаточно быстрый интернет и например, для просмотра видео в 4K, и отсутствие поддержки стандартов, обеспечивающих нужную скорость, может привести к проблемам.
По словам эксперта, явными признаками того, что пора менять роутер, являются перегрев устройства, снижение силы сигнала по сравнению с прежним уровнем или отсутствие обновлений от производителя.
Почему не стоит пользоваться устаревшим роутером?
По мнению Тульп, срок службы роутера во многом зависит от конкретной модели и уровня поддержки, которую обеспечивает производитель. В целом, современное качественное устройство способно удовлетворять потребности среднего пользователя в течение трех - восьми лет, тогда как в бизнес-среде, где требования выше, может понадобиться заменить роутер уже через два - три года. В последнем случае самым явным признаком необходимости его обновить должно быть прекращение обновлений программного обеспечения.
«Если роутер больше не получает обновления безопасности от производителя, обнаруженные незащищенные места остаются неустраненными, что делает устройство уязвимым для взломов и кибератак. В старых роутерах могут использоваться устаревшие и менее надежные протоколы безопасности, такие как WEP, WPA вместо WPA2/WPA3, что делает всю сеть уязвимой», - отметила она.
Как правильно выбрать новый роутер?
Если становится ясно, что роутер устарел и больше не обеспечивает достаточную скорость и безопасность, стоит его заменить. При выборе нового роутера рекомендуется ориентироваться прежде всего на советы провайдера, поскольку эти устройства протестированы и работают максимально эффективно в сети провайдера и с другими устройствами - дигибоксами, дополнительной техникой, а также получают своевременные обновления программного обеспечения для снижения рисков безопасности в течение разумного времени.
«Важно, чтобы возможности роутера соответствовали скорости интернет-пакета (например, при скорости 2,5 Гбит/с бессмысленно использовать роутер с пропускной способностью 1 Гбит/с), а также требованиям устройств, которые используются дома. Это значит, что если в доме много устройств, поддерживающих стандарт Wi-Fi 7, для полного раскрытия их возможностей нужен роутер с поддержкой Wi-Fi 7», – отметила она.
Если вы находитесь в зоне покрытия 4G или 5G, для лучшего опыта взаимодействия стоит воспользоваться наружным роутером. Это устройство доставляет интернет-соединение с улицы прямо в дом, при этом стены и окна почти не уменьшают силу сигнала.
Памятка по выбору роутера
- Стандарт Wi-Fi: выбирайте роутер как минимум с поддержкой Wi-Fi 6 или 6E. Они обеспечивают более высокую скорость и лучшее покрытие.
- Скорость интернета: убедитесь, что максимальная скорость роутера соответствует скорости вашего интернет-пакета. Если у вас интернет со скоростью 2,5 Гбит/с, не имеет смысла выбирать роутер, поддерживающий только 1 Гбит/с.
- Количество устройств: если у вас дома много устройств, убедитесь, что роутер сможет эффективно обслуживать их все.
- Количество проводных соединений: если вы пользуетесь компьютером или игровой приставкой с проводным соединением, убедитесь, что у роутера достаточно сетевых портов.
- Рекомендации провайдера: телекоммуникационные компании часто предлагают роутеры, которые наилучшим образом совместимы с их услугами и получают необходимые обновления программного обеспечения автоматически.
- Mesh-система или Wi-Fi-репитеры: если дом большой или многоэтажный, стоит рассмотреть роутер с поддержкой mesh-системы - она обеспечивает равномерное покрытие по всему дому.