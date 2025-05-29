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POSTIMEES в Украине Выпускники школ остаются дома и хотят восстанавливать страну

Перевод: Вера Копти
Десять выпускников школы поселка Немишаево в Киевской области, которые согласились поговорить с корреспондентом Postimees. Трое из них после окончания школы хотят уехать за границу, еще двое пока не определились.

Лишь единицы украинских выпускников хотят уехать из страны. К такому выводу приводят беседы журналиста Postimees Яануса Пийрсалу с выпускниками школ в двух областях Украины. Молодые люди убеждены, что их будущее связано со свободной Украиной.

В конце мая по всей Украине для десятков тысяч выпускников средних школ звучит последний звонок. За несколько дней до выпускных экзаменов Postimees пообщался с будущими выпускниками в двух школах: в поселке Михайло-Коцюбинское в Черниговской области и в поселке Немешаево в Киевской области.

Хотя сейчас в обоих населенных пунктах давно спокойно, и вот уже долго нет атак российских дронов и ракет, все школьники прекрасно знают, что такое война и «русский мир» – весной 2022 года они пережили продолжавшуюся более месяца российскую оккупацию. Лишь немногие из учеников вместе с семьями покинули тогда свои дома, став беженцами.

Из 38 подростков уверенно заявили о планах уехать учиться и жить за границей только четверо - то есть десять процентов. Однако никто из этих четверых однозначно не утверждал, что не собирается когда-либо вернуться в Украину после учебы. Всем опрошенным было 16–17 лет. В Украине среднее образование получают за одиннадцать лет обучения.

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