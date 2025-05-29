POSTIMEES в Украине Выпускники школ остаются дома и хотят восстанавливать страну

В конце мая по всей Украине для десятков тысяч выпускников средних школ звучит последний звонок. За несколько дней до выпускных экзаменов Postimees пообщался с будущими выпускниками в двух школах: в поселке Михайло-Коцюбинское в Черниговской области и в поселке Немешаево в Киевской области.

Хотя сейчас в обоих населенных пунктах давно спокойно, и вот уже долго нет атак российских дронов и ракет, все школьники прекрасно знают, что такое война и «русский мир» – весной 2022 года они пережили продолжавшуюся более месяца российскую оккупацию. Лишь немногие из учеников вместе с семьями покинули тогда свои дома, став беженцами.