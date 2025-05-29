Воры действуют все более организованно

В последние месяцы участились случаи, когда злоумышленники проникают в торговые или офисные помещения в то время, когда там никого нет. Это уже не единичные эпизоды, а сложившаяся тенденция, на которую должны обратить внимание все владельцы предприятий.
По словам руководителя процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Райго Прантса, преступники не стали наглее, однако они определенно действуют все более решительно. «При отсутствии физической охраны им гораздо проще работать. Они рассчитывают время так, чтобы на объекте не было ни охранника, ни кого-либо другого», - объяснил Прантс.
Воров характеризуют организованность, скорость и спецоборудование
Современные воры организованные и отличаются изобретательностью. По записям камер видеонаблюдения видно, что взлом и кража могут занимать считаные минуты.
Так, в одном из недавних случаев один человек отвлекал продавца вопросами, в то время как его сообщник складывал в сумку товары на несколько сотен евро. У выхода их уже ждал автомобиль. Такая организованность не оставляет сомнений: это далеко не случайные преступления, а тщательно продуманный план.
Независимо от того, идет ли речь о филиале сети магазинов, кафе, офисе или складском помещении, взломы происходят там, где есть ценное имущество и нет постоянного контроля. Отсутствие или недостаточность охранных решений дает злоумышленникам свободу действий.
Важно не только реагировать, но и предотвращать
Большинство краж происходит именно там, где отсутствует комплексная охранная система. В наши дни одной лишь запертой двери уже недостаточно. «Необходимо установить эффективную охранную систему, которая учитывает ситуацию и передает сигналы тревоги тем, кто на них отреагирует, поскольку задним числом очень трудно что-либо вернуть. Кроме того, систему нужно регулярно проверять и обслуживать»,- подчеркнул директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон.
Универсальных решений, обеспечивающих безопасность, нет: для каждого бизнес-объекта нужно оценить расположение, способ использования и риск-профиль. G4S предлагает консультации для выявления конкретных уязвимостей и подбора технологических решений.
Надежная поддержка центра управления
Важно знать, что безопасность предприятия не ограничивается запиранием дверей или установкой камер. Ключевым фактором является уверенность в том, что на каждый сигнал тревоги оперативно и эффективно отреагируют. Обычные камеры видеонаблюдения, за которыми никто круглосуточно не следит и в случае которых не выезжает патруль, не предотвратят преступление.
Каждое предприятие несет ответственность за безопасность своего имущества, сотрудников и клиентов. Кражи и взломы не только влекут за собой материальные потери, но и могут приостановить деятельность на несколько дней, нанести урон репутации и потребовать дополнительных затрат на восстановление.
Надежная и продуманная охранная система - это уже не роскошь, а необходимая часть современного бизнеса. И чем изощреннее методы преступников, тем умнее должна быть защита.