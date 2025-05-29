Воры действуют все более организованно

По словам руководителя процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Райго Прантса, преступники не стали наглее, однако они определенно действуют все более решительно. «При отсутствии физической охраны им гораздо проще работать. Они рассчитывают время так, чтобы на объекте не было ни охранника, ни кого-либо другого», - объяснил Прантс.

Воров характеризуют организованность, скорость и спецоборудование

Современные воры организованные и отличаются изобретательностью. По записям камер видеонаблюдения видно, что взлом и кража могут занимать считаные минуты.

Так, в одном из недавних случаев один человек отвлекал продавца вопросами, в то время как его сообщник складывал в сумку товары на несколько сотен евро. У выхода их уже ждал автомобиль. Такая организованность не оставляет сомнений: это далеко не случайные преступления, а тщательно продуманный план.

Независимо от того, идет ли речь о филиале сети магазинов, кафе, офисе или складском помещении, взломы происходят там, где есть ценное имущество и нет постоянного контроля. Отсутствие или недостаточность охранных решений дает злоумышленникам свободу действий.

Важно не только реагировать, но и предотвращать