Конечные остановки междугородных автобусов перенесут с Балтийского вокзала

Вице-мэр по вопросам транспорта Кристьян Ярван подчеркнул, что прежнее использование стоянки у Балтийского вокзала с точки зрения организации городского пространства и транспортного движения не является устойчивым.

«Объезд междугородными автобусами Старого города с последующей стоянкой на Балтийском вокзале - нецелесообразен и неоправдан. Это увеличивает загруженность дорог и обходится налогоплательщикам Харьюмаа примерно в миллион евро в год. После изменений движение автобусов по центру сократится примерно на 400 000 километров в год, поскольку около 70 процентов текущих маршрутов перестанут делать круг вокруг Старого города», - объяснил Ярван.

«Эта экономия позволит улучшить транспортное сообщение за пределами города, где оно и так ограничено, либо сэкономить сотни тысяч евро. Эффективное использование средств налогоплательщиков особенно важно в условиях, когда государству не хватает десятков миллионов евро на финансирование общественного транспорта», - добавил он.

После изменений у пассажиров междугородных маршрутов сохранится хорошее сообщение с центром Таллинна. Согласно плану, все междугородные маршруты по-прежнему будут проходить через центр города, проходя через 2-3 ключевых транспортных узла.

Конечные остановки некоторых маршрутов по-прежнему будут расположены на Балтийском вокзале, но большинство будет разворачиваться на кольцевом перекрестке на бульваре Мере, либо на бульварах Эстония или Каарли. Таким образом, автобусы будут останавливаться на остановках «Эстония», «Виру» или «Площадь Вабадузе».

Руководитель Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан добавил, что цель изменений - улучшить организацию движения и транспорта в центре города. «Мы заметили, что большинство пассажиров междугородных маршрутов выходит уже в центре, и до Балтийского вокзала сотни автобусов в день доезжают практически пустыми. По наблюдениям Департамента транспорта, в утренний час пик в междугороднем автобусе, прибывающем на Балтийский вокзал, в среднем находится всего 1,5 пассажира. Экономия на пустых километрах рассматривается как возможность улучшить качество общественного транспорта в ближайших к нам волостях», - сказал Гайлан.