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«Никто ничего не понимает»: экзамен по эстонскому в русских школах вызвал критику

Учащиеся девятых классов русских школ столкнулись с серьезными трудностями при попытке сдать госэкзамен по эстонскому языку. Родители считают, что задания были слишком сложными.

В начале мая ученики девятых классов сдавали государственный экзамен по эстонскому языку. Когда начали поступать первые результаты, родители пришли в ужас: многие дети получили неожиданно низкие баллы. Высказывалось даже мнение, что экзамен был на категорию B2 вместо B1. В Департаменте по делам образования и молодежи это опровергли и объяснили ситуацию.

Также из некоторых источников поступила информация о том, что в этом году девятиклассники якобы могли выбирать, на какую именно категорию они хотят сдавать экзамен - на B1 или на B2.

«Дети в слезах, никто ничего не понимает»

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