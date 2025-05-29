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«Его прикосновения носили сексуальный характер»: известного тренера по танцам обвиняют в растлении подростков

Андре Лайне.

Кевин Лооритс (24 года), в подростковом возрасте занимавшийся в танцевальной школе Meie Stuudio в Пыльва, утверждает, что стал  свидетелем непристойного поведения и жертвой своего тренера Андре Лайне. По словам Лооритса, педагог неоднократно вел себя по отношению к несовершеннолетним недопустимо, однако ему до сих пор удается избегать ответственности. Кевин решил публично рассказать о случившемся, чтобы защитить других. Сам Андре Лайне отвергает все обвинения.

«Я не хочу быть пассивным наблюдателем и, конечно, не желаю, чтобы какой-нибудь мальчик или девочка пережили то, что случилось со мной», - сказал Кевин Лооритс изданию Lõuna-Eesti Postimees.

Неделю назад он опубликовал в Instagram видеообращение, которое уже посмотрели свыше 16 тысяч раз, в котором обвиняет бывшего тренера по танцам, известного деятеля культуры Андре Лайне в издевательствах над учениками.

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