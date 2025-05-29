«Его прикосновения носили сексуальный характер»: известного тренера по танцам обвиняют в растлении подростков

Кевин Лооритс (24 года), в подростковом возрасте занимавшийся в танцевальной школе Meie Stuudio в Пыльва, утверждает, что стал свидетелем непристойного поведения и жертвой своего тренера Андре Лайне. По словам Лооритса, педагог неоднократно вел себя по отношению к несовершеннолетним недопустимо, однако ему до сих пор удается избегать ответственности. Кевин решил публично рассказать о случившемся, чтобы защитить других. Сам Андре Лайне отвергает все обвинения.