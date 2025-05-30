30 мая Центральный уголовный суд Лондона (Олд Бейли) снова попробует понять капитана контейнеровоза Solong, петербуржца Владимира Мотина. Его обвиняют в убийстве после столкновения с американским танкером, который перевозил авиационное топливо. Месяц назад россиянин и судья не справились без переводчика. Дипломаты РФ в суд не ходят. Пропаганда Кремля предпочитает не замечать этот процесс.
В середине апреля судья, который рассматривает дело 59-летнего петербуржца Владимира Мотина, не смог понять подсудимого. Не было переводчика. Капитан контейнеровоза Solong тогда лишь смог подтвердить свое имя.