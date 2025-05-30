Россия забыла своего моряка? Дипломаты РФ не ходят в суд Лондона, где судят капитана сухогруза, атаковавшего танкер ВМС США

30 мая Центральный уголовный суд Лондона (Олд Бейли) снова попробует понять капитана контейнеровоза Solong, петербуржца Владимира Мотина. Его обвиняют в убийстве после столкновения с американским танкером, который перевозил авиационное топливо. Месяц назад россиянин и судья не справились без переводчика. Дипломаты РФ в суд не ходят. Пропаганда Кремля предпочитает не замечать этот процесс.