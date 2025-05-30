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Россия забыла своего моряка? Дипломаты РФ не ходят в суд Лондона, где судят капитана сухогруза, атаковавшего танкер ВМС США

Эскиз судебного художника Элизабет Кук, изображающий капитана российского контейнеровоза Владимира Мотина в суде Олд-Бейли, Лондон, 14 апреля 2025 года.

30 мая Центральный уголовный суд Лондона (Олд Бейли) снова попробует понять капитана контейнеровоза Solong, петербуржца Владимира Мотина. Его обвиняют в убийстве после столкновения с американским танкером, который перевозил авиационное топливо. Месяц назад россиянин и судья не справились без переводчика. Дипломаты РФ в суд не ходят. Пропаганда Кремля предпочитает не замечать этот процесс.

В середине апреля судья, который рассматривает дело 59-летнего петербуржца Владимира Мотина, не смог понять подсудимого. Не было переводчика. Капитан контейнеровоза Solong тогда лишь смог подтвердить свое имя.

За два дня до нового заседания, которое намечено на 30 мая, административный сотрудник Центрального уголовного суда Лондона Лиза Бёрли сообщила нам, что на этот раз переводчик будет.

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