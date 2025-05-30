Интервью Фашизм начинается, когда «мы» становится громче «я»: педагог Дима Зицер о свидетелях зла и новой школе в Таллинне

- Что с этим делать кому?

- В принципе с этим можно что-то делать, если мы соглашаемся, что фоном у этих заблуждений обычно является бесконечное повторение зла, такая форма дедовщины из разного рода насилия старших над младшими?

- Это суть моей профессии. Конечно, это можно скорректировать. Суть моей профессии заключается в том, чтобы включать рефлексию, в частности, у взрослых. Но это абсолютно точно нельзя сделать насильно. Для изменения того, о чем вы спрашиваете, как говорят психологи, необходим заказ самого человека.

Дима Зицер в Таллинне в 2022 году. Фото: Ilja Shmidt

- Нет ощущения, что у зла ресурсов больше для борьбы за души молодых?

- Нет. Я сам на эту тему не особо парюсь. И вам предлагаю не особо париться. Если мы пойдем этим путем, у нас просто опустятся руки и мы придем к тому самому «у меня все равно ничего не получается». На самом деле надо действовать. Делать то, что может делать каждый на своем месте. Я работаю с детьми и взрослыми. Работаю разными методами. Теперь еще и спектакли. Вы рассказываете о происходящем. У каждого есть чем можно заниматься по-честному, без лжи. Хотя я понимаю, что правду рассказывать бывает совсем не просто.

- Раз уж вы сказали о вашем педагогическом стендапе 12 июня, не могу не спросить, что происходит с вашим образовательным проектом в Таллинне?