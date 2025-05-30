Интервью Фашизм начинается, когда «мы» становится громче «я»: педагог Дима Зицер о свидетелях зла и новой школе в Таллинне

6 июня в Таллинне в Club Prive будет представлен спектакль «Фрау. Репетиция». В основе лежит рассказ немки, активно поддержавшей режим Гитлера и только после падения Германии осознавшей, что диктатор сделал с ее страной. Как прошлое переплетается с настоящим, режиссер постановки, педагог и создатель новой частной школы Таллинна Дима Зицер рассказал Rus.Postimees.
Драматург Артур Соломонов, ранее показавший Таллинну «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» и «Натана», педагог Дима Зицер и правозащитник Ольга Романова представляют уникальный документальный спектакль по мотивам жизни двух очень разных женщин.
Одна - пожилая немка, которая в свое время поддержала нацизм и Гитлера, пережила Вторую Мировую, и лишь после поражения начала осознавать масштабы преступлений, совершенных Германией. Разговор с ней Соломонов успел записать в 2013 году. Другая - собственно, сама Ольга Романова, журналистка, правозащитница, общественный деятель, чья биография тоже во многом совпала с «биографией» ее страны.
Авторы пытаются ответить на вопрос: как с нами произошло то, что произошло? Откровенный рассказ двух женщин становится разговором о нас и наших детях. Об этом, а также о том, может ли школа стать заслоном на пути к диктатуре, мы поговорили с руководителем новой таллиннской школы Oma Erakool Димой Зицером.
- Дима, вы обычно работаете с современными детьми. А здесь текст из рассказа бабушки, которая жила при Гитлере. Можете попробовать нарисовать взаимосвязь между воспитанием хорошего человека, той бабушкой и настоящим?
- Я не думаю, что нам надо искусственно связывать эти три вещи. Тут стоит сказать, что тема индоктринации очень хорошо и глубоко исследована. В первую очередь, эта тема хорошо исследована на периоде, к которому относится та самая бабушка - фрау Дора Насс. В этом смысле нет причин искусственно связывать то время с настоящим.
Ведь сейчас очень часто мы слышим от думающих родителей в России: «Слушайте, ну все обойдется. Понятное дело, что дети забьют на ту самую кремлевскую индоктринацию. На то, что им сейчас говорят в школах. Все это забудется. Страница перевернется».
Но то, что мы уже знаем об этом, а это академические исследования по индоктринации в XX веке, говорит нам, что, чем дольше это продолжается, тем меньше шансов на то, что это не повлияет на жизнь этих детей.
- В любом случае пропаганда, которая льется на детей в РФ сейчас, не пройдет бесследно?
- Это бесследно не пройдет совершенно точно. А для тех, кто попал в период индоктринации в возрасте до семи лет, именно просто попал в такой период, вот с ними это все останется на всю жизнь. Это хорошо исследовано. Это косвенно подтверждает и интервью Артура Соломонова с фрау Дорой, и спектакль, который мы ставим.
- Как вы познакомились с этим текстом? Почему вы согласились на его сценическое воплощение?
- Я не так быстро и согласился… Я читал это интервью, когда оно вышло в 2013 году в The New Times. И даже, честно говоря, не обратил внимания, что это сделал потрясающий драматург. Но прочел. И мне показался этот текст очень крутым. Но, когда Артур предложил мне поработать на эту тему, моя первая реакция - «это совершенно невозможно». Потом я сказал, что посмотрю, но я был уверен, что 24 февраля 2022 года стерло актуальность этого интервью. Появилась другая актуальность. И фашисты теперь другие.
А дальше стало понятно, что если это интервью будет не центром, а отправной точкой для современной, нынешней рефлексии, тогда можно попробовать с этим что-нибудь сделать. И когда этот ход появился у меня, стало понятно, что можно начинать работать на эту тему. Мое согласие на эту работу - довольно длинная история.
- То есть отказывались не потому что тема пугает, а потому что неактуально?
- Я даже не отказывался. Я сомневался. Но Артур - глубокий человек. Если у него идея возникла, значит, у него были основания. Мне же нужно было поймать материал за хвост. Тем более что он мне предложил в партнеры Ольгу Романову, которая еще и не актриса совсем.
Добавился еще один ход - я всеми силами подчеркиваю, что она не актриса. То есть мы не делаем из нее актрису. Безусловно, когда любой человек выходит на сцену, он в определенном смысле в любом случае становится актером. Но Ольга выходит на сцену как раз для того, чтобы, оттолкнувшись от этого интервью, погрузиться в собственную рефлексию, в собственный анализ.
- То есть Ольга будет отвечать за ту самую условную «актуалку»?
- И да, и нет. Невозможно все спихнуть на нее в этом смысле. Тут все же режиссер за это отвечает. Но голос Ольги Романовой - это голос Ольги Романовой. Той самой, настоящей, которую мы знаем.
Известный российский журналист. В период масштабных протестов в Москве 2011-2012 годов - член координационного совета оппозиции. В дальнейшем создала движение «Русь сидящая», которое отслеживает тюремную реальность РФ и репрессии. Сейчас работает одной из ведущих Breakfast Show.
- Пресс-релиз спектакля, в том числе, содержит такой абзац: «Как с нами произошло то, что произошло? Как можно было позволить диктатору и убийце начать страшную и безжалостную войну? Где была точка невозврата и разве не все мы - каждый по-своему - к этому причастны?» Как на эти вопросы могли бы ответить вы?
- Этот спектакль, это, конечно, текст о диктаторе и убийце Путине и о преступной войне в Украине. Тут двух мнений быть не может. Как это произошло? На протяжении более двадцати лет, с одной стороны, людей к этому вели осознанно, а с другой - поддались золотому тельцу, пошли на преступный сговор. В двух словах приглашение в сговор звучало так: «Вы не парьтесь. Обогащайтесь. А мы займемся всем остальным». В итоге от условного «активного гражданина» успешно состоялся переход к установке «от нас ничего не зависит».
- Буквально только что наткнулся на определение, к чему это все пришло - «ФСБшная диктатура». Когда военные молча крутят эту мясорубку, выполняя то, что им говорят чекисты…
- То что это диктатура - это точно. ФСБшная или нет, я не знаю. Но я знаю, что в этом повязаны все. Это тоже абсолютно точно. Есть соблазн, который озвучивается время от времени. Соблазн сказать и успокоиться: «Это делает армия. Это преступления армии. А я с этим категорически не согласен». Но виновны все. И я, и вы. Дальше разговор о степени ответственности, степени противодействия диктатуре.
- Вы так говорите, потому что в вас есть понимание термина «гражданин»…
- Я как раз не являюсь гражданином РФ. И никогда им не был.
- И все равно чувствуете свою ответственность? Почему?
- Потому что я в этой стране много лет работал. Потому что я занимался детьми, взаимодействовал с детьми, с их родителями, с их учителями. Я ездил по всей стране. Голос мой звучал довольно громко. Чья же это ответственность? Можно сказать, что ответственен кто-то другой, но это, по меньшей мере, будет бесчеловечным.
- Вы сказали, что фашисты теперь другие. В чем различия?
- Фашисты теперь связаны с Россией. Они просто географически теперь другие. А с точки зрения идеологии и подхода разница невелика, но она есть. Начнем с общего. Что такое fascio, от чего родился термин «фашизм». Фашо - это «пучок». И то, что делает путинская клика - она создает именно это. За счет образа внешнего врага и дополнительных манипуляций она объединяет массы. Ни народ, ни население, ни людей, а массы. Вот что они делают давно и постоянно. И это очень важный момент.
Что касается разницы. Путинская диктатура стоит на отсутствии идеологии. Это тоже очень важный момент. Гитлеровская диктатура стояла на присутствии идеологии.
- Не опасаетесь, что вам скажут, что ваша работа - это все рефлексия русских из числа политэмигрантов для таких же, как они? Мол, зачем это нам здесь и сейчас?
- Я же это делаю не для того, чтобы воспитывать кого-либо. Рефлексия русских для русских? Я израильтянин без гражданства РФ. На мой взгляд, это абсолютно общечеловеческая тема.
В первый раз, когда человек говорит себе, что происходящее вокруг не имеет к нему никакого отношения, это и есть начало пути туда, о чем мы говорим со сцены. Первый раз, когда вместо «я», стало громко звучать «мы», а под шумок в это самое «мы» всегда заметаются самые разные личности, это начало или продолжение того же пути.
Поэтому мне не кажется, что это географическая проблема. Увы.
- Вы в прошлый раз в Таллинне были в роли Сталина. Боюсь спрашивать, кем вы будете на этот раз.
- Не хочется в этом смысле продавать спектакль совсем заранее. Рассказывать, что там происходит тем, кто этого еще не видел…
- Приходите и смотрите?
- Да. Но приемчик один я вам все же расскажу. Главный прием, на котором стоит этот спектакль, т.к. мы уже договорились, что это рефлексия плюс импровизация, а Оля настоящая, то, что я в спектакле присутствую в виде голоса. На каждом новом спектакле у меня возникают новые, спонтанные вопросы. В этом смысле все спектакли не похожи один на другой абсолютно. Спонтанные вопросы звучат внутри материала. Я предлагаю их обсудить. И возникает очень сложный разговор. И очень сложная рефлексия.
- Мой опыт наблюдений за реакциями публики здесь и сейчас на тексты Соломонова и ту самую рефлексию показывает, что часто нужно все проговаривать буквально, что многим нужны подсказки…
- После спектакля мы всегда приглашаем зрителей поговорить с нами, после небольшой паузы. И люди всегда остаются на этот разговор.
- Текст Соломонова позволяет Ольге Романовой использовать ее потрясающие очки? Кто смотрит эфиры с ней, не перестают восхищаться ее вкусу в данном вопросе.
- Оля Романова вообще потрясающая. Она не только разные очки использует. Внутри одного спектакля будут использовать одни и те же очки. Но на разных спектаклях, они у нее разные, это правда. Но всегда любые ее очки объединяет одно - потрясающее соответствие ее настроению и месседжу.
- Вам самому часто хочется спрятаться от окружающих за темнотой солнцезащитных очков?
- Разве не все так устроены? Но я бы не сказал, что банан иногда это просто банан, а темные очки - это темные очки (улыбается). К слову, об окружающих. Не для рекламы, а вдруг кому-то будет интересно. 12 июня у меня будет педагогическое выступление в Таллинне.
- Что делать с тем, что дети часто бессознательно копируют своих родителей? Родителей, которые родились еще в СССР. У них, да и не только у них, очень популярна ностальгия по прошлому, где в основе грусть по юности, которая успешно подменяется ностальгией по «совку».
- Что с этим делать кому?
- В принципе с этим можно что-то делать, если мы соглашаемся, что фоном у этих заблуждений обычно является бесконечное повторение зла, такая форма дедовщины из разного рода насилия старших над младшими?
- Это суть моей профессии. Конечно, это можно скорректировать. Суть моей профессии заключается в том, чтобы включать рефлексию, в частности, у взрослых. Но это абсолютно точно нельзя сделать насильно. Для изменения того, о чем вы спрашиваете, как говорят психологи, необходим заказ самого человека.
- Нет ощущения, что у зла ресурсов больше для борьбы за души молодых?
- Нет. Я сам на эту тему не особо парюсь. И вам предлагаю не особо париться. Если мы пойдем этим путем, у нас просто опустятся руки и мы придем к тому самому «у меня все равно ничего не получается». На самом деле надо действовать. Делать то, что может делать каждый на своем месте. Я работаю с детьми и взрослыми. Работаю разными методами. Теперь еще и спектакли. Вы рассказываете о происходящем. У каждого есть чем можно заниматься по-честному, без лжи. Хотя я понимаю, что правду рассказывать бывает совсем не просто.
- Раз уж вы сказали о вашем педагогическом стендапе 12 июня, не могу не спросить, что происходит с вашим образовательным проектом в Таллинне?
- Спасибо за вопрос. Oma Erakool действительно, это то, что сейчас занимает меня и моих коллег, пожалуй, больше всего на свете. У нас сейчас на пике набор студентов, учеников. Он почти закончен. Я с огромным восторгом могу сказать, что спрос действительно большой и превосходящий наши ожидания. В конце августа дети придут в школу. И мы придем тоже. Будем там устраивать такую жизнь, за которой хочется возвращаться каждое утро. И у нас точно получится, потому что мы знаем, как это сделать.
- Каких детей берете?
- Это самые разные дети. В этом году мы набираем от шести лет и до шестого класса. Но вообще будет полноценная школа, 12-летняя. Естественно, основные предметы преподаются на эстонском языке. Поскольку дети, с которыми мы имеем дело, которых мы всех называем студентами, приходят с разным уровнем эстонского, будет специальная помощь для того, чтобы к концу года этот уровень стал у всех одинаково высоким.
При этом языки общения внутри школы будут разными. Мы точно уже знаем, что у нас есть дети из разных стран, не только из Эстонии. Поэтому будет и эстонский, и украинский, и английский, и русский. Отдельные предметы будут вестись на разных языках. Но основа, государственный стандарт - на эстонском языке. Все необходимые документы у нас есть. Мы бы не начинали это дело, если бы у нас их не было.
Территориально мы будем находиться в Ülemiste City. В течение двух недель мы должны получить окончательные разрешения на использование помещений. В первый год мы надеемся дойти до 80 студентов. Но, поскольку мы планируем классы по 16 человек, то постепенно со временем детей станет примерно вдвое больше. Посмотрим, что будет дальше. Пока так.
- Как вам удалось найти учителей со знанием эстонского языка? Сейчас и в обычных школах с этим есть проблемы.
- Ищущий да обрящет, гласит священное писание.
- До сих пор эта схема работает?
- Это работает всегда. Во-вторых, есть огромное количество талантливых и потрясающих учителей в любой стране всегда. И в Эстонии, конечно, тоже. И у нас уже есть основные учителя, но мы продолжаем находиться в поиске. Это ведь школа особенная. Помимо математики, эстонского языка, окружающего мира, истории, там еще будет и театр, и живопись, и культура, и танцы и так далее. Есть много нужных нам звезд в Эстонии. И слава богу. Мы собираемся со всеми этими звездами, с кем еще не вышли на связь, выйти на связь в ближайшее время.
- Какая у вас лично цель в этом проекте? Я понимаю, что это коммерческий проект, но ведь не только в этом смысл.
- А тут вы ошибаетесь. Это абсолютно некоммерческий проект. Школа не может быть коммерческим проектом. Мне это неинтересно. Интересна реализация. Интересно построить такой мир, в котором люди чувствуют себя хорошо. Пусть это звучит пафосно немного, но это мир, куда хочется возвращаться утром, где ты можешь реализоваться. Ведь школа очень часто воспринимается как неизбежное зло. Одна из целей моей жизни - доказывать, что это не так. Пока у меня получается. Я делаю то, что мне прикольно делать. И когда прикольно становятся и другим людям рядом, наступает полное счастье на самом деле.
- Родителям ваших будущих учеников-студентов на «Фрау. Репетиция» лучше не ходить, испугаются и детей не приведут? Или пусть приходят?
- Ну, если они испугаются этого и не приведут детей к нам в школу, ничего не поделаешь. Все выбирают всех. Они - нас. Мы - их. Почему же лучше не приходить? Мне кажется, это будет важная рефлексия.
И есть еще один плюс у спектакля. Он идет всего час двадцать. Давайте предположим то, что мне не хотелось бы предполагать. Предположим, что кому-то из зрителей не зайдет. Так ведь недолго придется мучаться (улыбается). Но опыт подсказывает иное.
Мы поставили его чуть меньше года назад. За это время мы были четырежды в Берлине, были в Черногории, в Сербии, только что отыграли в Лондоне. После Таллинна будет почти вся Германия. Но таллиннская аудитория - потрясающая! Я ее неплохо знаю (улыбается).