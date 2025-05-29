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ОТЧЕТ Медицинские работники покидают государственный сектор

Перевод: Сергей Светлов
Медицинские работники. Иллюстративное фото.

В то время как в других странах медработники переходят в частные клиники из-за более высокой зарплаты, в Эстонии доход в государственном секторе превышает оплату труда в частном. Об этом говорится в новом кратком отчете Центра мониторинга развития под названием «Перемещение медицинских работников между частным и государственным секторами».

Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель отметил, что за последние десять лет все больше медиков покидает государственную систему и переходит в частный сектор.

«Причиной этого, однако, не являются более высокие зарплаты в частном секторе, поскольку совокупный доход в государственном секторе сегодня выше почти на всех должностях. Но, к сожалению, это обеспечивается за счет сверхурочной работы и дополнительных выплат», - объяснил Коппель, добавив, что система, основанная на переработках, не является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно с точки зрения удовлетворенности медработников и их сохранения в госсекторе.

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