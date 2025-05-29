ОТЧЕТ Медицинские работники покидают государственный сектор

В то время как в других странах медработники переходят в частные клиники из-за более высокой зарплаты, в Эстонии доход в государственном секторе превышает оплату труда в частном. Об этом говорится в новом кратком отчете Центра мониторинга развития под названием «Перемещение медицинских работников между частным и государственным секторами».
Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель отметил, что за последние десять лет все больше медиков покидает государственную систему и переходит в частный сектор.