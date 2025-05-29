ОТЧЕТ Медицинские работники покидают государственный сектор

Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель отметил, что за последние десять лет все больше медиков покидает государственную систему и переходит в частный сектор.

«Причиной этого, однако, не являются более высокие зарплаты в частном секторе, поскольку совокупный доход в государственном секторе сегодня выше почти на всех должностях. Но, к сожалению, это обеспечивается за счет сверхурочной работы и дополнительных выплат», - объяснил Коппель, добавив, что система, основанная на переработках, не является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно с точки зрения удовлетворенности медработников и их сохранения в госсекторе.