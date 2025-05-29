Цена проекта – семь миллионов евро: в центре Таллинна реконструируют историческое здание

1Partner Ehitus и Stay Larsen OÜ заключили договор о реконструкции и расширении исторического здания, расположенного в популярном столичном микрорайоне Уус-Мааильм по адресу Вяйке-Америка, 19. Реконструкция завершится к осени 2026 года.
В ходе реконструкции историческая архитектура здания 1954 года постройки будет сохранена, но оно станет более функциональным и отвечающим требованиям современности. Общая площадь здания после реконструкции составит около 4000 квадратных метров, и в нем будет 153 отдельных помещения. На мансардном этаже, согласно планам, будут офисы с просторным балконом и видом на город.
Заказчик проекта - Stay Larsen OÜ, для которого 1Partner Ehitus ранее уже построило Stereo House на улице Хели.
«Наше сотрудничество проверено временем, и оно работает, это дает нам уверенность в том, что результат будет хорошим. Одной из сильных сторон 1Partner Ehitus является способность преобразовывать здания с очень разной историей в среду, которая отвечает всем современным требованиям и ожиданиям», - прокомментировал Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus. Архитектурные решения проекта разработаны в Apex Arhitektuuribüroo OÜ.