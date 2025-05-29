Видео Новый питомец? Жительница Эстонии обнаружила в воде из-под крана червячка

«У нас такая ситуация: в городе Валга из-под проточной воды в квартирах, если наливать воду, можно обнаружить живых червяков», - рассказал Rus.Postimees местный житель Кевин. По его словам, инцидент произошел с его знакомой, которая проживает по соседству.