Видео Новый питомец? Жительница Эстонии обнаружила в воде из-под крана червячка

Жительница Валга заметила в водопроводной воде похожее на червя насекомое. Руководитель компании Valga Vesi, отвечающей за водоснабжение города, пообещал уведомить об инциденте Департамент здоровья и отметил, что пока трудно сказать, как подобный организм мог попасть в систему водоснабжения.
«У нас такая ситуация: в городе Валга из-под проточной воды в квартирах, если наливать воду, можно обнаружить живых червяков», - рассказал Rus.Postimees местный житель Кевин. По его словам, инцидент произошел с его знакомой, которая проживает по соседству.