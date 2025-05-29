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Видео Новый питомец? Жительница Эстонии обнаружила в воде из-под крана червячка

Вода из под крана. Фото иллюстративное.

Жительница Валга заметила в водопроводной воде похожее на червя насекомое. Руководитель компании Valga Vesi, отвечающей за водоснабжение города, пообещал уведомить об инциденте Департамент здоровья и отметил, что пока трудно сказать, как подобный организм мог попасть в систему водоснабжения.

«У нас такая ситуация: в городе Валга из-под проточной воды в квартирах, если наливать воду, можно обнаружить живых червяков», - рассказал Rus.Postimees местный житель Кевин. По его словам, инцидент произошел с его знакомой, которая проживает по соседству. 

По словам Кевина, накануне в Валга произошел крупный пожар, после чего в социальных сетях появилось предупреждение о возможном помутнении водопроводной воды. Читатель утверждает, что этим сообщением дело и ограничилось - никаких официальных уведомлений, например, через СМС, жители не получили.

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