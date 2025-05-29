ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В соцсетях распространяется ложная информация о выдаче водительских прав

В социальной сети Facebook был выявлен аккаунт, пытающийся ввести пользователей в заблуждение. В ближайшее время там были созданы и другие аккаунты с похожими названиями.

«Получить право на управление транспортным средством в Эстонии можно только после прохождения соответствующей подготовки в автошколе, имеющей действующую лицензию, и успешной сдачи необходимых экзаменов в Департаменте транспорта. Право на управление и водительское удостоверение в Эстонии выдает исключительно Департамент транспорта», - подчеркнула руководитель отдела водительских прав Департамента транспорта Аве Смирнов.