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«Каблучок» внезапно превратился в грузовик: выписанное МуПо предупреждение привело к жарким дискуссиям

Автомобили, припаркованные рядом с многоквартирным домом в столичном микрорайоне Ыйсмяэ.

Представьте ситуацию: долгое время вы со спокойной душой оставляете свой автомобиль на парковке рядом с многоквартирным домом, в котором живете, но в один прекрасный день обнураживаете под стеклоочистителем странную бумажку, выписанную Муниципальной полицией.

Своей необычной историей в сообществе «EZ-дуны» поделился житель микрорайона Ыйсмяэ. Он отметил, что несколько недель пытался получить от МуПо вразумительный ответ, почему его Citroen, по мнению инспектора, за ночь превратился из обычного «каблучка» в грузовик.

Видишь грузовик? И я не вижу…

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