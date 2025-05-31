«Каблучок» внезапно превратился в грузовик: выписанное МуПо предупреждение привело к жарким дискуссиям

Представьте ситуацию: долгое время вы со спокойной душой оставляете свой автомобиль на парковке рядом с многоквартирным домом, в котором живете, но в один прекрасный день обнураживаете под стеклоочистителем странную бумажку, выписанную Муниципальной полицией.
Своей необычной историей в сообществе «EZ-дуны» поделился житель микрорайона Ыйсмяэ. Он отметил, что несколько недель пытался получить от МуПо вразумительный ответ, почему его Citroen, по мнению инспектора, за ночь превратился из обычного «каблучка» в грузовик.