«Каблучок» внезапно превратился в грузовик: выписанное МуПо предупреждение привело к жарким дискуссиям

Представьте ситуацию: долгое время вы со спокойной душой оставляете свой автомобиль на парковке рядом с многоквартирным домом, в котором живете, но в один прекрасный день обнураживаете под стеклоочистителем странную бумажку, выписанную Муниципальной полицией.