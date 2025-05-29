Опрос: Евробарометр показывает рекордно высокий уровень доверия к ЕС

По данным последнего опроса Евробарометра, доверие европейцев к ЕС находится на самом высоком уровне за последние 18 лет, а поддержка евро - на рекордно высоком уровне.
Учитывая геополитический контекст, европейцы также хотели бы видеть более сильный и крепкий Европейский союз и общую политику обороны и безопасности. Европейцы по-прежнему считают мир наиболее показательной ценностью ЕС.
Европейскому союзу доверяют 52% европейцев (51% в Эстонии), что является самым высоким результатом с 2007 года. Уровень доверия наиболее высок среди молодежи в возрасте 15-24 лет. Для сравнения, 36% европейцев доверяют своему правительству (37% в Эстонии) и 37% доверяют своему парламенту (33% в Эстонии).
Три четверти респондентов, или 75% (79% в Эстонии), считают себя гражданами ЕС - рекордный показатель за последние два десятилетия. Более шести из десяти граждан ЕС с оптимизмом смотрят на будущее ЕС - 62% (63% в Эстонии).
Евробарометр показывает самую сильную за всю историю поддержку единой валюты как в ЕС в целом (74%), так и в еврозоне (83%). В Эстонии поддержка евро особенно высока - 90%. Ситуацию в европейской экономике считают хорошей 44% европейцев (43% в Эстонии) и плохой 48% (45% в Эстонии). Большинство граждан (43%, по сравнению с 38% в Эстонии) считают, что в ближайшие 12 месяцев европейская экономика останется стабильной.
Почти девять из десяти европейцев, или 88% (88% в Эстонии), согласны с тем, что между странами и регионами мира должно быть больше сотрудничества на основе правил. Более четырех пятых граждан ЕС, или 86% (85% в Эстонии), согласны с тем, что повышение тарифов вредит мировой экономике. Однако, когда другие страны повышают тарифы на импорт из ЕС, 80% респондентов (77% в Эстонии) считают, что ЕС должен ввести компенсационные пошлины для защиты своих интересов.
Более восьми из десяти государств-членов, 81% (81% в Эстонии), поддерживают общую политику обороны и безопасности, что является самым высоким показателем с 2004 года. В то же время 78% (70% в Эстонии) обеспокоены состоянием обороны и безопасности ЕС в ближайшие пять лет.
В среднесрочной перспективе, по мнению европейцев, ЕС должен принять меры в области безопасности и обороны (39%), за которыми следуют экономика (29%), миграция (24%) и климат и окружающая среда (24%). В то же время 44% европейцев считают, что в краткосрочной перспективе мир и стабильность окажут наибольшее положительное влияние на их жизнь, за ними следуют обеспечение продовольствием, здравоохранением и промышленными товарами (27%) и создание возможностей для трудоустройства (26%).
В Эстонии более половины респондентов (52%) считают, что наибольшее положительное влияние на их жизнь окажет обеспечение мира и стабильности, за которым следуют укрепление обороноспособности Европы (31%) и создание возможностей для трудоустройства (30 %).
Граждане по-прежнему считают мир ценностью, которая лучше всего представляет ЕС (41%, 36% в Эстонии), за ней следуют демократия (33%) и уважение к верховенству закона, демократии и основным правам (28%).
80% респондентов (84% в Эстонии) согласны с принятием в ЕС людей, спасающихся от войны России, а более трех четвертей (76% в Эстонии) поддерживают предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине. 72% граждан ЕС (73% в Эстонии) выступают за введение экономических санкций против российского правительства, компаний и частных лиц, а шесть из десяти, или 60% (63% в Эстонии), согласны с предоставлением Украине статуса кандидата. 59% (69% в Эстонии) выступают за то, чтобы Украина покупала и поставляла военное оборудование за счет средств ЕС.
Вторжение России в Украину по-прежнему рассматривается как наиболее важный вопрос на уровне ЕС (27%, 30% в Эстонии). За ней следуют международная ситуация (24%, 30% в Эстонии) и вопросы безопасности и обороны (20%, 29% в Эстонии). 77% респондентов ЕС считают, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.
Стандартный опрос Евробарометра 103 проводился с 26 марта по 22 апреля 2025 года во всех 27 государствах-членах ЕС. В общей сложности было опрошено 26 368 граждан ЕС, из них 1002 - в Эстонии. Опросы также проводились в девяти странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (все, кроме Украины) и в Великобритании.