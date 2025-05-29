Опрос: Евробарометр показывает рекордно высокий уровень доверия к ЕС

Более восьми из десяти государств-членов, 81% (81% в Эстонии), поддерживают общую политику обороны и безопасности, что является самым высоким показателем с 2004 года. В то же время 78% (70% в Эстонии) обеспокоены состоянием обороны и безопасности ЕС в ближайшие пять лет.

В среднесрочной перспективе, по мнению европейцев, ЕС должен принять меры в области безопасности и обороны (39%), за которыми следуют экономика (29%), миграция (24%) и климат и окружающая среда (24%). В то же время 44% европейцев считают, что в краткосрочной перспективе мир и стабильность окажут наибольшее положительное влияние на их жизнь, за ними следуют обеспечение продовольствием, здравоохранением и промышленными товарами (27%) и создание возможностей для трудоустройства (26%).

В Эстонии более половины респондентов (52%) считают, что наибольшее положительное влияние на их жизнь окажет обеспечение мира и стабильности, за которым следуют укрепление обороноспособности Европы (31%) и создание возможностей для трудоустройства (30 %).

Граждане по-прежнему считают мир ценностью, которая лучше всего представляет ЕС (41%, 36% в Эстонии), за ней следуют демократия (33%) и уважение к верховенству закона, демократии и основным правам (28%).

80% респондентов (84% в Эстонии) согласны с принятием в ЕС людей, спасающихся от войны России, а более трех четвертей (76% в Эстонии) поддерживают предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине. 72% граждан ЕС (73% в Эстонии) выступают за введение экономических санкций против российского правительства, компаний и частных лиц, а шесть из десяти, или 60% (63% в Эстонии), согласны с предоставлением Украине статуса кандидата. 59% (69% в Эстонии) выступают за то, чтобы Украина покупала и поставляла военное оборудование за счет средств ЕС.

Вторжение России в Украину по-прежнему рассматривается как наиболее важный вопрос на уровне ЕС (27%, 30% в Эстонии). За ней следуют международная ситуация (24%, 30% в Эстонии) и вопросы безопасности и обороны (20%, 29% в Эстонии). 77% респондентов ЕС считают, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.