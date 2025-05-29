Россия готовит наступление в Сумской области для создания «буферной зоны». Удастся ли это?

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, село Беловоды частично находится в «серой зоне», а Владимировка остается под контролем Украины. Вместе с тем его карты подтверждают, что под российский контроль уже перешли более 60 квадратных километров Сумской области.

Что дает буферная зона?

По идее, она сужает поле манёвра противника, лишает его возможности осуществлять вооружённые рейды на сопредельную территорию и наносить по ней удары с использованием тактических огневых средств - прежде всего, ствольной артиллерии, стрелкового вооружения, дронов ближнего радиуса действия.

Буферные зоны формировали пограничные войска СССР во время афганской кампании - они действовали во всех северных провинциях Афганистана на глубине до ста км от границы.

Однако в случае с российско-украинским военным конфликтом аналогий с Афганистаном мало. Дело не только в географических особенностях и несопоставимости военных возможностей отрядов афганских моджахедов и регулярной украинской армии - хотя это тоже важно.

В Афганистан советские войска вошли, встретив относительно слабое, в основном очаговое сопротивление, и лишь позже столкнулись с изматывающей и полной неожиданностей партизанской войной. Никакой линии фронта там не было.

А вот между Россией и Украиной она есть - даже там, где активные боевые действия сейчас не идут. Можно называть ее линией боестолкновения или противостояния, суть не меняется. Войска по обе стороны границы находятся в полной боеготовности.