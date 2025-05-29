Германия демонстрирует поддержку

Президент Украины находится с визитом в Германии, и канцлер Мерц получил возможность продемонстрировать сильную поддержку Украине. Министры обороны подписали соглашение о выделении Германией военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро. Наиболее важные компоненты этого крупного пакета помощи - дополнительные зенитные ракеты и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Похоже, Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако заявления канцлера о готовности поставлять Киеву дальнобойное оружие без ограничений вызвали в российской медиасреде бурную реакцию. Такие шаги со стороны Германии помогают разрушать нереалистичные требования России по завершению войны и ослаблять ее информационные кампании в медиапространстве.

Украинские атаки дронами

Украинские дроны вчера утром атаковали завод в городе Дубна под Москвой, где производят беспилотники и крылатые ракеты для российской армии. Также в Зеленограде под Москвой дроны поразили промышленную зону, в которой работают предприятия оборонного назначения. Кроме того, вблизи города Иваново был атакован объект химической промышленности, где выпускают компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.

В Санкт-Петербурге сегодня ночью вспыхнул пожар на важном предприятии оборонной промышленности, где выпускается микроэлектроника. В местных социальных сетях появились сообщения о взрывах на заводе перед началом пожара, однако информации о возможной атаке дронов не поступало.

Россия распространяет слухи о новом наступлении