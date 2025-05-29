Райнер Сакс Попытка России потроллить и запугать Трампа быстро дала обратный эффект

Позавчерашняя неуверенная попытка России потроллить и запугать президента США вчера стремительно сменилась тактикой успокоения, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Глава МИД России заявил, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в ближайшем будущем. Позже специальный представитель президента России Мединский сообщил, что Украине уже передано предложение о времени и месте новой встречи. Вскоре после этого министр иностранных дел уточнил: Россия предлагает провести переговоры 2 июня в Стамбуле. Таким образом, Москва решила перейти к тактике успокоения президента США, но продолжает придерживаться прежнего курса, создавая впечатление, что инициатива в переговорном процессе полностью принадлежит ей.
На всякий случай российские чиновники еще раз передали агентству Reuters предполагаемые требования российского президента для прекращения огня. Среди них — письменные гарантии западных лидеров о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток, а также снятие хотя бы части антироссийских санкций. При этом подчеркивается, что российский президент якобы настроен миролюбиво. Этот посыл, прежде всего, адресован президенту США и его администрации.
Из всех различных ранее публично озвученных Россией предварительных условий перемирия самым важным, по-видимому, является снятие санкций. Если после установления перемирия мирные переговоры затянутся, избавиться от санкций, даже постепенно, будет крайне сложно. Санкции сильнее всего сказываются на возможностях России продолжать военные действия и восстанавливать боеспособность армии.
Неизвестно, какие сигналы передавали чиновники США российской стороне, однако позавчерашняя неуверенная попытка России потроллить и запугать президента США была уже вчера очень быстро заменена тактикой успокоения.
Германия демонстрирует поддержку
Президент Украины находится с визитом в Германии, и канцлер Мерц получил возможность продемонстрировать сильную поддержку Украине. Министры обороны подписали соглашение о выделении Германией военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро. Наиболее важные компоненты этого крупного пакета помощи - дополнительные зенитные ракеты и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Похоже, Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако заявления канцлера о готовности поставлять Киеву дальнобойное оружие без ограничений вызвали в российской медиасреде бурную реакцию. Такие шаги со стороны Германии помогают разрушать нереалистичные требования России по завершению войны и ослаблять ее информационные кампании в медиапространстве.
Украинские атаки дронами
Украинские дроны вчера утром атаковали завод в городе Дубна под Москвой, где производят беспилотники и крылатые ракеты для российской армии. Также в Зеленограде под Москвой дроны поразили промышленную зону, в которой работают предприятия оборонного назначения. Кроме того, вблизи города Иваново был атакован объект химической промышленности, где выпускают компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.
В Санкт-Петербурге сегодня ночью вспыхнул пожар на важном предприятии оборонной промышленности, где выпускается микроэлектроника. В местных социальных сетях появились сообщения о взрывах на заводе перед началом пожара, однако информации о возможной атаке дронов не поступало.
Россия распространяет слухи о новом наступлении
Хотя украинские военные также говорили о возможном новом наступлении российской армии с севера, вчера информация Sky News о переброске к Харькову дополнительных 50 тысяч российских военных из Курской области была категорически опровергнута. По данным украинского командования, такой концентрации войск не наблюдается. Тем не менее активность российской армии на приграничных территориях Курской области России и Сумской области Украины действительно возросла. В этом контексте сообщение Sky News выглядит как часть российской дезинформационной кампании, целью которой является отвлечь внимание украинского командования от курского направления.
Президент России заявил, что поставил перед армией задачу создать буферную зону на приграничных с Украиной территориях. Речь идет об информационной операции, которую усиливают заявления о сосредоточении войск. Недавно в западных медиа также появлялись сообщения, что к границе Сумской и Черниговской областей Украины якобы стянуты 126 тысяч человек для вторжения, однако этим данным доверять также не стоит. Россия старается искусственно разогревать информационный фон вокруг любых передвижений войск, которые в противном случае вряд ли бы привлекли внимание. На деле Россия продолжает использовать ранее переброшенные в Курскую область части, ведет оттуда атаки и, по крайней мере пока, пытается заходить на территорию Украины лишь на ограниченном участке фронта.
Ситуация на фронтах
Вчера количество атак, предпринятых российской армией на фронте, заметно возросло и приблизилось к темпам, привычным для последних месяцев прошлого года.
Интенсивность атак российской тактической авиации за последние месяцы остается относительно стабильной: ежедневно для ударов применяется около сотни управляемых авиабомб.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород активность российских подразделений еще больше возросла, по крайней мере в одном месте в Курской области удалось улучшить позиции.
На харьковском направлении продолжались позиционные бои, изменений нет.
На купянском участке активность российских войск возросла, но значительных продвижений не достигнуто. На лиманском направлении продолжаются интенсивные бои, однако ситуация остается без изменений. На северском направлении шли позиционные бои.
Очень активно российские подразделения атаковали вчера на участке Часового Яра. В Торецке также наблюдалась высокая интенсивность боев, но серьезных изменений по всему району не произошло.
На покровском направлении темп наступления остался сопоставимым с предыдущими днями. Российская армия использует для атак, в основном, небольшие группы пехоты, достичь успеха сложно. Ожесточенные бои шли также юго-западнее Донецка, и в одном месте российские войска несколько улучшили свои позиции.
На южном фронте российские части активны в районе Орехова, но результатов нет. На Днепре было предпринято две неудачные попытки высадки на острова.