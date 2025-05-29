Скандал в Стокгольме: украинский флаг не появится у российского посольства

​Ранее город Стокгольм принял решение поднять украинский флаг у российского посольства. Это должно было стать символическим жестом солидарности с Украиной. С подобным предложением выступила Партия центра, ее поддержали правящее большинство и либералы.

Временно исполняющий обязанности городского советника по финансам Андерс Эстерберг (СДП) тогда прямо заявил:

«Мы говорим «да» флагштоку. Пусть сине-желтый флаг развевается на площади Свободной Украины», - сказал он.

Однако на заседании городского собрания в понедельник правящая коалиция изменила свою позицию: флагштока не будет.

«Городская администрация и городская управа изучили вопрос и пришли к выводу, что есть неясности по поводу того, кто и как будет обслуживать такой флагшток», – обосновала решение действующий городской советник по финансам Карин Вангорд (СДП).

Вместо этого, по ее словам, город сосредоточится на конкретных мерах поддержки: например, предоставлении оборудования Украине пожарной службой Большого Стокгольма и помощи украинским беженцам при обустройстве в столице.

Оппозиция высказывает резкую критику.

«Сначала городское собрание обещает установить флаг. А теперь все отменяют. Мне стыдно за Стокгольм», - сказал Йонас Наддебо (Партия центра).

Ян Йонссон (Либералы) также сожалеет о решении: «Сначала соглашаемся, чтобы продемонстрировать солидарность, а затем отказываемся - это совершенно ошибочный сигнал и для Украины, и для России», - заявил он.

Карин Вангорд отмечает, что другие организации по-прежнему могут подать заявку на установку флагштока на этом месте.