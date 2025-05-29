На ремонт улиц в дополнительном бюджете Таллинна выделено 2,4 миллиона евро

Для приведения состояния городских улиц в соответствие с требованиями, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с районными управами выполняют дополнительные работы по уходу за дорогами и восстановительному ремонту. Это помогает сохранить дорожное покрытие, продлить срок службы дорог и снизить потребность в капитальном ремонте.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ситуация с ремонтом и строительством дорог в столице улучшилась. «Прошлым летом мы заключили новый договор, благодаря которому в 2024 году было отремонтировано в два раза больше дорог, чем в 2023 году. За счет дополнительного бюджета мы увеличили средства на восстановительный ремонт дорог более чем на 700 000 евро.

Кроме того, город Таллинн провел более качественные тендеры на строительство дорог и улиц. Благодаря более четким техническим заданиям и конкретным условиям тендера строительные компании смогли предложить лучшие цены, в результате чего, например, строительство Петербури-теэ обошлось почти на пять миллионов евро дешевле, чем ожидалось», - сказал Пере. Строительство первого этапа Петербури-теэ обойдется городу в 6,1 миллиона евро и завершится в 2026 году.

Дополнительные средства получат и объекты озеленения: вместо первоначальных 0,8 миллиона евро в этом году будет высажено деревьев и кустарников на сумму 1,3 миллиона евро. Также город выделяет дополнительную поддержку в размере 54 000 евро Таллиннскому приюту для животных на ремонт вольеров для собак и шумозащитной стены.

В сфере городского ландшафта расходы на озеленение увеличатся в связи с созданием новых высоких насаждений и уходом за озеленением крупных дорожных проектов (например, трамвайной линии Ванасадам и многоуровневого перекрестка Тонди). Также возрастут расходы на обслуживание городской мебели (скамейки, столы) и урн, планируется улучшить зимнее освещение.

Кроме того, будут увеличены расходы на персонал Парка Кадриорг, чтобы повысить эффективность работы подразделения по уходу за тротуарами. Это необходимо, так как впредь город Таллинн будет выполнять уборку снега и борьбу с гололедом на всех тротуарах, принадлежащих городу.