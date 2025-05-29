«Общество меня приняло»: история грузина Яши Куршубадзе, который влюбился в Эстонию, а она ответила ему взаимностью

Его ведущие - Анита Авакова и Ольга Лебедева.

Ольга: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, кто ваши родители и как вы оказались в Эстонии? Насколько нам известно, вы приехали сюда учиться.

Яша: Верно. Я родился в Аджарии, под Батуми, в 1960 году в обычной сельской семье. Моя мама была домохозяйкой, отец - водителем. Семья была и продолжает оставаться большой: у меня две сестры и два брата.

Что касается Эстонии, то это был далекий 1978 год: я узнал, что в Таллиннском политехническом институте есть экономический факультет. Вот я и приехал. Были удачи и неудачи, но в итоге я институт окончил. И остался здесь. Потом женился, создал семью - у меня двое детей - и стал полноценно жить в Эстонии.

Ольга: А женились вы на грузинке или, может быть, на эстонке?

Яша: У любви нет национальности. Моя жена русская.

Анита: Насколько трудно вам было интегрироваться в эстонское общество?

Яша: Первые годы я жил в общежитии, где были и русскоязычные, и эстоноязычные. Находили общий язык очень легко и хорошо. Эстонское общество меня приняло, вот потому я и здесь.

Анита: Что вас поразило в Эстонии, когда вы только приехали сюда? Может быть, уклад жизни отличался, люди были более закрытыми? К чему пришлось привыкать?