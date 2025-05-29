«Общество меня приняло»: история грузина Яши Куршубадзе, который влюбился в Эстонию, а она ответила ему взаимностью

Грузины начали активно селиться в Эстонии в советский период, но особенно заметной их община стала в 1990-2000-е годы. Грузинская культура в Эстонии проявляется через гастрономию, музыку и танцы. Одним из основателей грузинской общины Эстонии является Яша Куршубадзе, который стал гостем четвертого эпизода подкаста «Эстония в лицах».
Его ведущие - Анита Авакова и Ольга Лебедева.
Ольга: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, кто ваши родители и как вы оказались в Эстонии? Насколько нам известно, вы приехали сюда учиться.
Яша: Верно. Я родился в Аджарии, под Батуми, в 1960 году в обычной сельской семье. Моя мама была домохозяйкой, отец - водителем. Семья была и продолжает оставаться большой: у меня две сестры и два брата.
Что касается Эстонии, то это был далекий 1978 год: я узнал, что в Таллиннском политехническом институте есть экономический факультет. Вот я и приехал. Были удачи и неудачи, но в итоге я институт окончил. И остался здесь. Потом женился, создал семью - у меня двое детей - и стал полноценно жить в Эстонии.
Ольга: А женились вы на грузинке или, может быть, на эстонке?
Яша: У любви нет национальности. Моя жена русская.
Анита: Насколько трудно вам было интегрироваться в эстонское общество?
Яша: Первые годы я жил в общежитии, где были и русскоязычные, и эстоноязычные. Находили общий язык очень легко и хорошо. Эстонское общество меня приняло, вот потому я и здесь.
Анита: Что вас поразило в Эстонии, когда вы только приехали сюда? Может быть, уклад жизни отличался, люди были более закрытыми? К чему пришлось привыкать?
Яша: Как мы, грузины, обнимаем даже малознакомых людей, так и эстонцы сдержаны в своих проявлениях, но когда они присмотрятся… Если они протянули тебе руку, это навсегда. Это я знаю и это я ценю. Мы очень эмоциональные и из-за этого допускаем много ошибок, а эстонцам их осторожность идет во благо. Это плюс. Я никогда не забуду, когда была Поющая революция, главным девизом было «Горячее сердце - холодная голова». Вот у меня иногда бывает все горячее.
Ольга: Удалось ли вам выучить эстонский язык?
Яша: Скажу откровенно: в 1995-м году я даже тосты говорил на эстонском. Со временем некоторые знания растерял. Так что ничем похвастаться не могу.
Ольга: Вы стояли у истоков такой организации как «Мамули - Отечество». Расскажите о ней подробнее.
Яша: Для многих народов 90-е годы были тяжелыми, все только что получили независимость и по всему бывшему Советскому Союзу создавались грузинские островки: в Эстонии, Литве, Латвии, России… Тогда нас тянуло друг к другу, потому что из дома мы получали очень неприятные вести. Происходили общеизвестные недоразумения внутри Грузии, гражданская война, насильственная смена президента. Всякие интриги произошли на той земле, а страдал народ, мои родственники.
В то же время, реформы, проведенные в Эстонии, дали нам шанс и стимул влиться в экономическую жизнь страны, а также проявить себя в других сферах. Мы чуть-чуть подправили свое экономическое положение, но не хватало общения со своими.
Любой народ старается не растерять то, что имеет. И мы увидели, что в Эстонии государством поощряется движение национальных общин. До «Мамули» здесь уже существовало Таллиннское грузинское национальное общество «Иверия», бессменным председателем которого является Владимир Журьяри. Он просто живет грузинской культурой и всех нас объединял.
Отсюда и был дан толчок для создания всеэстонской организации «Мамули». Мы все были единомышленниками, мы все выступали за независимость Эстонии, за развитие страны и ее народа. Нам было интересно, и мы постарались показать этому обществу: мы здесь есть и будем вместе с вами. (Позже, в 2009 году, грузины Эстонии объединились в организацию «Картули Сахли - Грузинский Дом» - прим. ред.). Также много лет функционирует Грузинская воскресная школа.
Ольга: Сколько грузин сейчас насчитывается в Эстонии?
Яша: Сейчас точных данных у меня нет. В советское время насчитывалось около 600 человек. Когда проводилась перепись населения уже в свободной Эстонии, было всего 430. Сейчас эту цифру, я думаю, можно умножить минимум на три.
В этом выпуске мы также обсуждаем:
- В каких сферах деятельности в Эстонии заняты грузины;
- Какие эстонские и грузинские праздники отмечают в семье Яши Куршубадзе;
- Как часто он бывает на родине;
- За что любит Эстонию;
- Не обижают ли гостя стереотипы о грузинах и Грузии.
О подкасте
Подкаст «Эстония в лицах» о богатстве культур Эстонии поддерживает Министерство культуры и софинансирует Европейский союз.